üzemanyag;benzin;Orbán Viktor;Brent;üzemanyagár;

Orbán Viktor szeret riogatni, de aligha köszönt be Magyarországon az általa vizionált ezerforintos benzinár

Az üzemanyag árát befolyásoló tényezőknek lényegében egyszerre, és minden esetben rossz irányba kellene mozdulnia ahhoz, hogy az autósok a kutakon 1000 forintos benzinárral találkozzanak. 

A jelenlegi prognózisok és elemzések szerint nem reális forgatókönyv, hogy Magyarországon 1000 forint közelébe emelkedjen a benzin literenkénti ára. Ezzel korábban a Fidesz, leginkább Orbán Viktor riogatta a közvéleményt. Bár ahhoz kétség sem fér, hogy a közel-keleti konfliktusok továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak az olajpiacon, az elmúlt hetek friss – Reuters által szemlézett – előrejelzései inkább arra utalnak, hogy a világpiaci kínálat fokozatos helyreállása fékezheti az árakat. Arról nem szabad elfeledkezni, hogy a magyar autósok számára nemcsak a kőolaj világpiaci ára fontos: legalább ekkora szerepe van a finomított üzemanyagok tőzsdei jegyzésének és a forint dollárral szembeni árfolyamának is. 

A jelenlegi elemzői konszenzus szerint ugyan az év második felében is maradhatnak áringadozások, de annak, hogy egy újabb, a 2022-eshez hasonló üzemanyagár-robbanás történjen, igencsak kicsi a valószínűsége.

Nem is kérdés, hogy az elmúlt hónapokat az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság határozta meg, ez pedig időszakosan, olykor jelentősen megemelte az északi-tengeri Brent nyersolaj árát. A legfrissebb, júliusi OPEC-jelentés viszont harmadik egymást követő alkalommal lefelé módosította az idei globális olajkereslet növekedésére vonatkozó prognózisát. A szervezet szerint 2026-ban a korábban vártnál kisebb lesz a világ olajigénye, miközben a kitermelés fokozatosan helyreáll. Ez pedig önmagában mérsékli annak a lehetőségét, hogy tartósan három számjegyű – vagyis 100 dollár feletti – olajár alakuljon ki a világ meghatározó tőzsdéin.

Szakmai körök ugyanakkor rámutatnak, hogy a közel-keleti konfliktus bármikor okozhat átmeneti drágulást, s a piac jelenleg inkább geopolitikai kockázatokat áraz, nem pedig tartós ellátási válságot vizionál. Ez azért lényeges, mert bár egy-egy katonai incidens gyorsan 5–10 dollárral is megemelheti a Brent árát, sőt, szélsőségesebb esetben ez még nagyobb áremelkedés is lehet, ám ha az olajszállítások és az ellátási láncok nem sérülnek tartósan, ezek a mozgások szinte bizonyosan gyorsan visszarendeződnek.

Magyarországon azonban még ennél is összetettebb a helyzet. Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője mellett számos stratéga korábban többször is hangsúlyozta, hogy a hazai üzemanyagárakat messze nem csak a nyersolaj ára alakítja. Legalább ilyen fontos a benzin és a gázolaj mediterrán tőzsdei jegyzése, vagyis az az ár, amelyen a finomított termékek gazdát cserélnek Európában. Előfordulhat, hogy a Brent ára alig változik, miközben a finomítói kapacitások szűkössége vagy a nyári autózási szezon miatt a benzin nagykereskedelmi ára mégis emelkedik. Ugyanakkor ennek az ellenkezője sem zárható ki jelenleg, ha pedig a finomított termékek ára csökken, az a hazai kutakon is gyorsan megjelenhet.

Mindemellett markáns szerepe van a forint árfolyamának is. Magyarország a kőolajat döntően dollárban vásárolja, ezért a magyar deviza minden gyengülése automatikusan megjelenik a kutak áraiban.

 Az elmúlt hónapokban azonban a forint sokat erősödött, és viszonylag stabil maradt, ami jelentősen tompította a nemzetközi olajárváltozások hatásait. Ha így marad, az önmagában is fékezheti az üzemanyagok további drágulását.

Az ellátásbiztonság szempontjából jelenleg nincs ok különösebb aggodalomra. Magyarország továbbra is két irányból juthat nyersolajhoz. A Barátság vezetéken továbbra is érkezik orosz kőolaj, miközben az Adria-vezetéken keresztül alternatív források is elérhetők. A magyar kutakon ezért inkább a fokozott árhullámzásnak, mintsem tartós árrobbanás lehetősége körvonalazódik. Ahhoz, hogy 1000 forintos literenkénti ár alakuljon ki immár a védett ár megszűnése után, alighanem az összes tényezőnek egyszerre, a legrosszabb irányba kellene mozdulnia. Erre pedig a világpiaci és gazdasági elemzések alapján jelen állás szerint azért kicsi az esély. 

A piac alapjaiban rendeződött át, a kisebb befektetők helyét egy szűkebb, tapasztaltabb és tőkeerősebb réteg vette át.