NKA-botrány: Újabb gyanúsított letartóztatását indítványozta az ügyészség

„Az elektronikus adatok terjedelme és a közreműködés hiánya miatt a szerverek adattartalmának helyszínen történő mentésére nem volt lehetőség, az ügyészség az adathordozók lefoglalásáról döntött” – írta a Népszavának a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.
Mint arról írtunk, bejelentés nélkül jelentek meg ügyészek kedden a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják Orbán Viktor pártjának a teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője korábban lapunkkal is közölte, a 17 milliárdos NKA-botrány ügyében hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folytatnak eljárási cselekményeket, a nyomozás érdekeire hivatkozva azonban részleteket nem akart elárulni.Bejelentés nélkül razziáztak ügyészek a Fidesz szervereit biztosító központban a 17 milliárd forintos NKA-botrány miatt
„Jelenleg a lefoglalt elektronikus eszközökhöz történő hozzáférés biztosítása és az adatok mentése, majd ezt követő kiértékelése történik”
– írta most a szóvivő lapunknak.
Az eljárási cselekmények okáról, céljáról és részleteiről a nyomozás érdekeire figyelemmel jelenleg bővebb tájékoztatás nem adható – folytatta.
Ugyanakkor azt is közölte: az ügyben őrizetbe vétele mellett újabb gyanúsított kihallgatására került sor különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A gyanúsított letartóztatását az ügyészség a mai napon indítványozta.Elég volt az ezerforintos beugró, Debrecenben is fideszes kampánycélokra osztogatták az NKA-támogatástNKA-pénzzel tömték ki a somogyi NER-t is, csaknem 200 millió forint landolt bizonyíthatóan fideszes kötődésű szervezeteknélÖsszesen 900 millió jutott NKA-támogatásokból az alföldi fideszes szervezeteknek