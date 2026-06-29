Fidesz;Békés megye;Bács-Kiskun megye;Jász-Nagykun-Szolnok megye;Nemzeti Kulturális Alap;Csongrád-Csanád megye;Hankó Balázs;

2026-06-29 07:20:00 CEST

Összesen 900 millió jutott NKA-támogatásokból az alföldi fideszes szervezeteknek

Ez csak egy konzervatív becslés.