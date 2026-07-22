Horvát Lili újra a velencei filmfesztiválon versenyez

Velencei Filmfesztivál;Horvát Lili;

2026-07-22 19:04:00 CEST

A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be Horvát Lili első angol nyelvű filmje. A Jegyzeteim című romantikus dráma a rendezvény független párhuzamos szekciójának, a Giornate degli Autorinak (Venice Days) a nyitóműve és versenydarabja lesz.

A szeptember 2–12-én zajló mustrán debütáló film főszereplője Mackenzie Davis a Black Mirror sorozatból; egyebek mellett Denis Villeneuve Szárnyas fejvadász 2049-ében, Jason Reitman Pszichoanyujában és a legutóbbi Terminátor-filmben volt látható. Partnere, Rupert Friend Wes Anderson visszatérő színésze (A föníciai séma, Asteroid City, A Francia Kiadás); pályája kezdetén a Büszkeség és balítélet, majd a Homeland sorozat hozott neki nemzetközi ismertséget, legutóbb a Jurassic World: Újjászületésben lehetett látni.

A sztori szerint Davis alakítja Margot-t, a házassági problémákkal küzdő fiatal amerikai űrkutatót, aki megmagyarázhatatlan módon eltűnik, miközben a férjével, Sammel az Alpokban túrázik. Néhány héttel később felbukkan az emlékére szervezett búcsúztatón. Korábbi életéből semmire sem emlékszik, kivéve a Mars-kutatásról szóló jegyzeteit, amelyeket kétségbeesetten meg akar semmisíteni. Margot nem ugyanaz, mint azelőtt, Sam mégis a szerelmük második esélyeként tekint felesége visszatérésére. Érdekesség, hogy a cselekmény igen sokban hasonlít Jórgosz Lánthimosz A kegyelem fajtái (2024) című művének egyik szegmensére, melyben az Emma Stone és Jesse Plemons alakította párossal történik – papíron – nagyon hasonló esemény.

A Horvát Lili-művet a magyar Nemzeti Filmintézet is támogatta, s osztrák, francia, német, bosnyák, montenegrói es amerikai összefogással készült. Horvát Lili korábbi filmje, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre szintén Velencében, ugyanebben a szekcióban debütált a Lidón, majd Magyarország hivatalos Oscar-nevezettje volt 2021-ben.