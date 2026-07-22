A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be Horvát Lili első angol nyelvű filmje. A Jegyzeteim című romantikus dráma a rendezvény független párhuzamos szekciójának, a Giornate degli Autorinak (Venice Days) a nyitóműve és versenydarabja lesz.
Az Átriumban látható a Dichterliebe – A tizenkét óriás.
Nyilvánossá váltak a Magyar Mozgókép Díjakra jelölt alkotások és alkotók, mutatjuk a névsort.
Horvát Lili alkotása elnyerte a legjobb közép-kelet-európai filmnek járó elismerést.
Az évösszefoglaló sorozatot a Népszava kulturális rovata tagjainak élményeivel zárjuk.
A Covid-19 letarolta a filmfesztiválokat, létrejöttek az online és a hibrid rendezvények. Az eredeti műfajért indult harcba az Alberto Barbera vezette velencei filmfesztivál: szeptember 2 és 12 között megtartják a mustrát – kizárólag offline verzióban.