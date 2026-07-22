Vírus ellenére is filmfesztivál: megtartják a velencei mustrát

A Covid-19 letarolta a filmfesztiválokat, létrejöttek az online és a hibrid rendezvények. Az eredeti műfajért indult harcba az Alberto Barbera vezette velencei filmfesztivál: szeptember 2 és 12 között megtartják a mustrát – kizárólag offline verzióban.