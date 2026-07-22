A Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében is hivatali visszaélés miatt nyomoz a rendőrség

rendőrség;feljelentés;hivatali visszaélés;nyomozás;Neptun;KRÉTA-rendszer;

2026-07-22 19:52:00 CEST

Hat különböző bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a kormány.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatali visszaélés miatt folytat nyomozást a Fauszt Zoltánhoz köthető cégek rendszerei, a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében is - értesült a Telex.

A lap felidézi, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a július 16-i kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, a Kréta, Neptun és Poszeidon-rendszerek ügyében feljelentést tettek. A minisztérium szerint ugyanis ezeknek a rendszereknek az esetében a verseny teljesen eltűnt, a kormány és az intézmények kiszolgáltatottá váltak, és indokolatlanul magasak lettek az árak.

Mindennek elviekben volt egy mintázata is, titkos döntésekkel először kötelezővé tették a rendszerek használatát, a szerzői jogok és a forráskód egy magánvállalkozásnál koncentrálódtak, kizárták a versenyt, és sok döntés a Magyar Közlönyben sem jelent meg. A választás előtti utolsó hetekben, hónapokban közel 20 milliárdnyi szerződést kötött ezeken a területeken az Orbán-kormány. Az érintett cégek Magyar Péter szerint Fauszt Zoltánhoz, Palkovics László korábbi technológiai és ipari miniszter barátjához kötődnek.

Mint előzőleg megírtuk, összesen hat különböző bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a kormány az oktatásban használt elektronikus rendszerek, mint az állami intézményekben is használt KRÉTA-, Neptun- és Poszeidon-rendszer esetében. Az elmúlt években a KRÉTA-ról lehetett a legtöbbször olvasni a hírekben, miután a milliárdos nagyságrendű fejlesztések ellenére is számos probléma volt vele. A KRÉTA-t fokozatosan vezették be a közoktatásba, a 2016-2017-es tanévben önként jelentkező iskolákban tesztelték, majd a 2017-2018-as tanévtől minden köznevelési intézményben kötelezővé tették.

Ennek ellenére nem sikerült elég stabilra fejleszteni: a Covid-járvány idején, 2021 márciusában, a digitális oktatás első napján összeomlott. Emellett már több alkalommal is feltörték a rendszert: egy 2022-es hackertámadás miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 110 millió forintos bírságot szabott ki az EduDev Zrt.-re adatvédelmi hiányosságok miatt. A rendszert mégsem sikerült biztonságosabbá tenni: 2024-ben a felhasználók nevei és jelszavai is kikerültek az internet illegális része, a Dark Web felületeire.