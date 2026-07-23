Sulyok Tamás több mint százmillió forintos megtakarítással hagyta el hivatalát

vagyonnyilatkozat;Sulyok Tamás;

2026-07-23 10:21:00 CEST

A dokumentumban szerepel kilencmillió forint értékű pénzkövetelés. Gépjárművet, nagy értékű ingóságot és tartozást viszont nem vallott be.

Összesen 87 727 191 forint névértékű értékpapírt és egyéb befektetést tüntetett fel a 2026. július 22-én kelt záró vagyonnyilatkozatában Sulyok Tamás.

A dokumentumban öt ingatlan, valamint egy más szerződés alapján fennálló 9 millió forintos pénzkövetelés is szerepel.

A megtakarítások között 17 931 191 forintnyi állampapírt, 17 171 000 forintos nyugdíj-előtakarékossági számlát, 11 184 000 forintnyi kötvényt és 354 ezer forintnyi részvényt vallott be. Befektetési alapban további 41 087 000 forintot tartott, ebből 15 583,12 eurót a nyilatkozat kitöltésekor alkalmazott, 360,20 forintos árfolyamon 5 613 040 forintra számítottak át. Bankszámláján több mint 26,4 millió forint van.

Az államfő ingatlanjai között két, felerészben birtokolt társasházi lakás szerepel. Az egyik 45 négyzetméteres, és 1992-ben vásárolta, a másikat 1997-ben szerezte meg. Domaszéken egy 3223 négyzetméteres, kivett tanyából és szántóból álló ingatlan fele is a tulajdonában van; a területen egy 60 négyzetméteres üdülőtanya található. Ezt 1991-ben vásárolta.

Sulyok Tamás egy családi ház felét is feltüntette, amelyhez 2017. február 3-án jutott hozzá. A Budapest II. kerületében található, 72 négyzetméteres lakásból és garázsból álló társasházi ingatlanban 1233/10 000-es tulajdoni hányada van. Ezt 2021. július 7-én vásárolta.

A vagyonnyilatkozat gépjárművet, motorkerékpárt, védett műalkotást vagy gyűjteményt nem tartalmaz. Sulyok Tamás hitelintézettel és magánszeméllyel szembeni tartozást sem tüntetett fel. A dokumentumban az Alkotmánybíróság korábbi elnökeként, valamint az Aurum Jogászklub a Tehetségekért Alapítvány tanácsadó testületének díjazás nélkül dolgozó tagjaként szerepel.