Koordináló testület alakult a kórházban maradt gyermekek elhelyezésének rendezésére

kórház;gyermekek;Gyurkó Szilvia;elhelyezés;Kátai-Németh Vilmos;

2026-07-21 20:20:00 CEST

A szaktárca adatai szerint 256 csecsemő és kisgyermek egészségügyi indok nélkül tartózkodott kórházban.

Megtartotta alakuló ülését a kórházban maradt csecsemők és kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott Szakmai Tanácsadó és Koordináló Testület - közölte lapunkkal a Szociális és Családügyi Minisztérium.

A tárca adatai alapján mintegy 320 csecsemő és kisgyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an már nem szorultak egészségügyi ellátásra. Elhelyezésük azért húzódott el, mert nem találtak időben számukra biztonságos gondozási helyet. Az érintett gyermekek átlagosan 105 napot töltenek egészségügyi intézményben, mielőtt családjukhoz, nevelőszülőhöz, örökbefogadó családhoz vagy más ellátási helyre kerülhetnének.

A minisztérium a kialakult helyzetet hosszabb idő alatt felhalmozódott rendszerproblémának minősítette. Értékelése szerint a korábbi kormányzat nem rendezte az ellátási kapacitáshiányokat, és engedte, hogy a családmegtartó szolgáltatások hálózata ellehetetlenüljön, ezért a kórházak sok esetben a gyermekvédelmi rendszer kényszerű várótermeivé váltak. A testületben részt vesz a Nemzeti Társadalompolitikai Stratégiáért és Ágazati Koordinációért Felelős Kormánybiztos, a Szociális és Családügyi Minisztérium két érintett államtitkárságának vezetése, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkársága, az egészségügyi tárca illetékes államtitkárságai, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság.

Július közepén országos célvizsgálat indult, amely gyermekenként tekinti át a kórházi tartózkodás okát, a hatósági eljárás esetleges elakadását, a családnak nyújtott támogatást és a biztonságos elhelyezés feltételeit. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár, Gyurkó Szilvia azt mondta, az alakuló ülés azt biztosítja, hogy az egyedi vizsgálatok tapasztalataiból összehangolt országos intézkedések szülessenek, és a gyermekek a lehető legrövidebb időn belül biztonságos, lehetőleg családi környezetbe kerülhessenek.

A tárca szerint ehhez szükséges a vér szerinti családok támogatásának erősítése, az anya-gyermek együttes elhelyezési lehetőségek, a krízisellátás, a nevelőszülői hálózat és a kórházi szociális munka fejlesztése. Emellett szükséges a gyors és egyértelmű információáramlás megteremtése az érintett hatóságok között. A szociális és családügyi miniszter szerint a helyzet megoldása tartós és szisztematikus együttműködést igényel a szakemberektől. Kátai-Németh Vilmos közlése szerint ezt minden lehetséges módon támogatni fogja a koordináló testület.

A szociális és családügyi miniszter, Kátai-Németh Vilmos szerint a helyzet megoldása tartós és szisztematikus együttműködést igényel a szakemberektől. Közlése szerint ezt minden lehetséges módon támogatni fogja a koordináló testület.