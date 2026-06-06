325 kórházban ragadt csecsemőről tud a Tisza-kormány, Hegedűs Zsolt ígéretet tett a helyzetük rendezésére

kórház;csecsemők;csecsemőmentés;hospitalizált csecsemők;Hegedűs Zsolt;

2026-06-06 09:39:00 CEST

Az egészségügyi miniszter szerint a valódi életvédelem ott kezdődik, hogy a már megszületett, kórházban rekedt gyermekekért is felelősséget vállalunk

A kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezésére ített ígéretet a Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető azt írta: 2026. április 30-án összesen 325 gyermek tartózkodott úgy egészségügyi intézményben, hogy közülük csak 69 esetében indokolta betegség vagy kezelés a kórházi ellátást.

A miniszter által közölt adatok szerint a kórházban maradt gyermekek döntő többsége csecsemő. Közülük 244 három hónaposnál fiatalabb, 51 négy és hat hónap közötti, 20 hét és tizenkét hónap közötti, míg 10 gyermek egy évnél idősebb.

Hegedűs Zsolt szerint ezek a gyermekek nem egészségügyi okból maradnak kórházban, hanem azért, mert a rendszer nem tudott számukra időben megfelelő elhelyezést biztosítani. A miniszter úgy fogalmazott: „a valódi életvédelem ott kezdődik, hogy a már megszületett, kórházban rekedt gyermekekért is felelősséget vállalunk”.

Bejegyzésében utalt Pintér Sándor korábbi, sok vitát kiváltó kijelentésére is: – Nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott. Hegedűs Zsolt ezzel szemben azt írta: a kérdés nem az, ki hozta világra ezeket a gyermekeket, hanem az, hogy a döntéshozók hajlandók-e felelősséget vállalni értük.

A bejegyzés alatt megjelent hozzászólások alapján a probléma megoldásáról eltérő vélemények alakultak ki. Többen az örökbefogadási folyamatok gyorsítását sürgették, arra hivatkozva, hogy sok család vár örökbefogadásra alkalmas szülőként.

Mások a nevelőszülői rendszer megerősítését tartják kulcskérdésnek. Egy hozzászóló szerint

jelentős forrásokra lenne szükség ahhoz, hogy a nevelőszülőség megfelelően támogatott és vonzó hivatássá váljon,

miközben az örökbefogadások adminisztratív hátterének korszerűsítését is sürgette.

Több kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a családok egy része nem feltétlenül mondott le a gyermekéről, hanem súlyos lakhatási vagy anyagi nehézségekkel küzd. Szerintük a családok támogatása, az anyaotthonok bővítése és a szociális segítségnyújtás erősítése csökkenthetné az ilyen helyzetek kialakulását. A hozzászólások között olyan vélemények is megjelentek, amelyek a gyermekvédelmi döntések felülvizsgálatát szorgalmazzák, vitatva egyes gyermekkiemelések indokoltságát.