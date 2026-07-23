Megkezdi európai kupaszereplését a Paks és a DVSC

Ferencváros;Debrecen;Paks;Európa-liga;Konferencia-liga;

2026-07-23 13:58:00 CEST

A magyar bajnok ETO FC már tett egy nagy lépést, hogy bejusson a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójába, ugyanis kedden 6-2-re győzött a luxemburgi Atert Bissen vendégeként. Csütörtökön a Paks és a DVSC cselekedne hasonlóan, előbbi a görög Panathinaikoszt, utóbbi az örmény Pjunyikot fogadja.

Négy magyar futballklub szerepelhet a nemzetközi kupaporondon, közülük hárman ma pályára is lépnek. A Bajnokok Ligájából búcsúzó ETO FC a Konferencia-ligában javítani tudott, luxemburgi ellenfelét négy góllal múlta felül, így a jövő heti visszavágó csak formalitásnak ígérkezik. A Ferencváros egy kört már kipipált az Európa-ligában, a Paks és a DVSC viszont csak most csatlakozik be a Konferencia-liga küzdelmeibe.

Gert Remmel személyében új vezetőedzővel vág neki a 2026/27-es szezonnak az előző idényben negyedik helyezett Debrecen, az észt szakember pedig tétmérkőzésen ma este debütál a hajdúságiak kispadján.

„Az ausztriai edzőtábor és az egész felkészülés a tervek szerint alakult, elégedett vagyok a csapat minden tagjával. Kevés sérült játékosunk van, összességében mindent sikerült elérnünk, amit célként tűztünk ki a tábor előtt” – szögezte le szerdai sajtótájékoztatóján Gert Remmel.

A csapat kerete alapjaiban nem változott, egyetlen kulcsjátékos távozott a válogatott Szűcs Tamás személyében, aki a portugál élvonalban a Famalicao színeiben folytatja. Maradt viszont a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs, illetve erősítést jelentett a Paksról szerződtetett Szendrei Ákos.

A Pjunyik Jereván annyival jár előrébb, hogy már az első körben érdekelt volt a harmadik számú európai kupasorozatban, melyben két sikerrel, 4-0-s összesítéssel búcsúztatta a máltai Marsaxlokk csapatát.

„A DVSC remek csapat, minőségi játékosokkal. Nehéz mérkőzésre számítok, összességében úgy gondolom, a párharc egészét tekintve mindkét csapat esélyes lehet a továbbjutásra” – tekintett előre Artak Osejan, az örmény együttes vezetőedzője.

A párharc győztese a dán FC Köbenhavn és az ukrán Polisszija Zsitomir továbbjutójával csap össze.

A bajnoki bronzérmes Paks csütörtökön a görög bajnokságban legutóbb negyedik Panathinaikosz csapatát fogadja.

Bognár György bizakodásának adott hangot, mivel az elmúlt két évhez képest jobb felkészülésen vannak túl. Míg korábban két hét után tétmeccseket kellett játszaniuk a nemzetközi kupákban és a keret sem volt még kész, addig mostanra kialakult a keret, lejátszottak tíz edzőmeccset.

„A Panathinaikosz jobb erőkből áll, ugyanakkor a Paks a saját játékát kívánja játszani, de biztosan lesznek a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor alkalmazkodniuk kell az ellenfélhez” – fogalmazott Bognár.

A 20-szoros bajnok és 20-szoros görög kupagyőztes Panathinaikosz dán edzője, Jacob Neestrup az esti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a Paks az elmúlt években rendszeresen szerepelt a nemzetközi selejtezőkben, így értékes tapasztalatokkal rendelkezik, keretében sok rutinos, 30 év körüli labdarúgó szerepel, ráadásul hosszú ideje együtt futballoznak, ami rendkívül szervezetté és összeszokottá teszi őket. Mint mondta, mindezek ellenére egyetlen feladatuk van: olyan teljesítményt szeretnének nyújtani, amellyel előnyt tudnak szerezni a párharcban.

A párharc továbbjutójára szlovák Spartak Trnava vagy a bolgár CSZKA vár majd.