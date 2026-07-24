Odafigyeléssel számos viharkár megelőzhető

klímaváltozás;megelőzés;viharkárok;

2026-07-24 14:03:00 CEST

Az elmúlt években egyre gyakoribbak a hirtelen érkező, orkánerejű széllel, jégesővel és villámlással kísért nyári viharok. Nemcsak az otthonunkat érdemes felkészíteni a szélsőséges időjárásra, hanem saját magunkat és házi kedvenceinket is, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel komoly károkat és veszélyes helyzeteket előzhetünk meg.

A klímaváltozás hatására egyre kiszámíthatatlanabbá vált a nyári időjárás. Előfordul, hogy a napsütéses, 35–40 fokos délutánt néhány perc alatt heves zivatar, jégeső és 80–100 kilométeres óránkénti sebességű széllökések váltják fel. Az ilyen szélsőséges időjárási helyzetek nemcsak anyagi károkat okozhatnak, hanem az emberek és az állatok biztonságát is veszélyeztethetik. Az első és legfontosabb lépés az, hogy figyeljük az időjárás-előrejelzéseket. A meteorológiai figyelmeztetések sokszor órákkal korábban jelzik a közeledő vihart, így marad idő felkészülni.

Az otthon körül érdemes még a vihar előtt elpakolni vagy rögzíteni minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat. A kerti bútorok, napernyők, virágládák, grillek, játékok vagy akár a könnyebb kerékpárok is veszélyes repülő tárggyá válhatnak egy erősebb széllökésben. A redőnyöket, árnyékolókat és napellenzőket célszerű felhúzni vagy behúzni, hogy ne sérüljenek meg.

Vihar idején a legbiztonságosabb zárt épületben maradni. Ha villámlik, lehetőleg ne tartózkodjunk nyílt terepen, vízparton vagy magányosan álló fa alatt. Autóval közlekedve érdemes biztonságos helyen megállni, amíg a leghevesebb csapadék és széllökések elvonulnak. Nem árt otthon tartani egy kisebb vészcsomagot sem. Egy elemlámpa, tartalék elemek, powerbank áramszünet esetén is nagy segítséget jelenthet.

A kert fáit is érdemes rendszeresen ellenőrizni.

A kiszáradt, beteg vagy letört ágakat még a viharszezon előtt tanácsos eltávolítani, mert ezek könnyen leszakadhatnak, és komoly károkat okozhatnak autókban, tetőkben vagy elektromos vezetékekben.

A házi kedvencek különösen érzékenyen reagálhatnak a mennydörgésre és a villámlásra. Sok kutya és macska már a légnyomás változását is megérzi, ezért nyugtalanná válhat még azelőtt, hogy kitörne a vihar – nyilatkozta a Népszavának Nagy Angéla állatorvos. Hozzátette: fontos, hogy biztosítsunk számukra egy csendes, biztonságos helyet a lakásban, ahol elbújhatnak. „Különös tekintettel ügyeljünk azokra a kutyákra, akik krónikus, tartós betegséggel élnek, vagy nagyon idősek, esetleg szívproblémáik vannak.”

Az ebeket célszerű még a vihar előtt megsétáltatni, hogy a leghevesebb időszakban már ne kelljen kimenni velük. „Ha az állat nagyon fél a mennydörgéstől, maradjunk mellette, beszéljünk hozzá nyugodt hangon, de ne erősítsük túlzott vigasztalással a félelmét. Egyes állatoknak segíthetnek a nyugtató hatású feromonos párologtatók vagy az állatorvos által javasolt készítmények.”

A kerti kutyákat sem szabad láncon hagyni vihar idején. „Biztosítsunk számukra stabil, biztonságos menedéket, ahol nem érheti őket leszakadó ág vagy felboruló tárgy, és mindig legyen előttük friss ivóvíz. A macskákat és kisebb háziállatokat is ajánlott a lakásban tartani, amíg el nem vonul a vihar. A nagy zaj miatt könnyen pánikba eshetnek, elszökhetnek vagy megsérülhetnek.”

Fontos, hogy a szélsőséges időjárás után is legyünk óvatosak. A leszakadt villanyvezetékekhez soha ne nyúljunk, a kidőlt fákat pedig csak akkor próbáljuk eltávolítani, ha az biztonságosan megtehető. A nagyobb károkat érdemes lefotózni, mielőtt megkezdjük a helyreállítást, mert ezekre a biztosítási ügyintézés során is szükség lehet. Ha a probléma túlmutat rajtunk, ne féljünk a katasztrófavédelem segítségét kérni, ám ilyenkor legyünk türelemmel, mert rendkívüli túlterheltség jellemzi ilyenkor a rendszerüket.