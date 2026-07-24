Az Amerikai Szív Szövetség megmondja, mennyi kávé optimális az egészséghez

koffein;kávéfogyasztás;szívbetegségek;

2026-07-24 14:04:00 CEST

A társaság saját újságjában közölt tudományos cikket a koffeinfogyasztásról, e szerint az adatok meglehetősen egybehangzóan azt mutatják, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás - főként a kávéivást vizsgálták - összefüggésbe hozható az alacsonyabb stroke-kockázattal.

A koffein a világon az egyik leggyakrabban fogyasztott drog - olvasható az Amerikai Szív Szövetség (AHA) lapjában július 20-án megjelent, több szerzőtől származó tudományos cikk bevezetőjének első mondataként, amelyet azután a Science Alert tett közérthetőbbé.

A koffein több természetes forrásból fogyasztható, de szintetikusan előállított tiszta formában is bevihető. Az embereken végzett kutatások azonban a főként a koffeint tartalmazó italokra és élelmiszerekre összpontosítanak, így a koffein és a kockázati tényezők, betegségek közötti összefüggések összetettek, többféle módon jelennek meg a bevitel jellegétől és az egyéni hajlamoktól függően. Például a koffein és a cukorbetegség közötti összefüggésekre vonatkozó adatok nem következetesek, de a kutatások szerint a rendszeres kávéfogyasztás a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának alacsonyabb kockázatával jár.

A koffeinről, amelyet elsősorban a kávéval kapcsolatban vizsgáltak, kimutatták, hogy vagy nincs összefüggésben a koszorúér-betegséggel és a szívelégtelenséggel, vagy ezek alacsonyabb kockázatával jár.

Az adatok meglehetősen egybehangzók abban, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás – amelyet elsősorban kávéfogyasztással összefüggésében vizsgáltak – összefüggésbe hozható az alacsonyabb stroke-kockázattal. Viszont a nagy dózisú koffeinre, például az energiaitalokban található mennyiségre vonatkozó adatok korlátozottak, és általában szív- és érrendszeri károsodásra utalnak.

A koffein a világon az egyik leggyakrabban fogyasztott drog, használata egy kínai császárral kapcsolatos legenda szerint egészen i. e. 2737-ig nyúlik vissza, a legnépszerűbb stimuláns és pszichoaktív anyag. Tiszta koffein - amit csak a 19. század elején különítettek el leboratóriumban - receptre kapható, azonban a koffein számos vény nélkül kapható gyógyszerben, élelmiszeripari termékben, kiegészítőben megtalálható, és több, mint hatvan különböző növényfaj - köztük a kakaóbab és a tealevél - természetes módon, különböző mértékben tartalmazza. A koffein gyorsan feloldódik és fogyasztáskor hamar felszívódik, egy órán belül elérve a csúcskoncentrációt.

A legtöbb ember számára néhány csésze kávé elfogyasztása semmilyen káros hatással nem jár, sőt jó hatással lehet szervezetére.

Egy korábbi amerikai kutatás szerint, amelyben több, mint tízezer embert vizsgáltak a rendszeres kávéivás ellensúlyozhatja napi hat óra vagy annál is több ülés negatív hatásait. Azok akik sok ülőmunkát végeztek, de minden nap ittak kávét, 1,58 szor kisebb eséllyel haláloztak el - bármilyen okból - tizenhárom éven belül. (A koffein nem csak a szív és érrendszerre, más szerveinkre is hat.)

A kutatócsapat úgy találta - nagy mennyiségű adat feldolgozása során - hogy a kávéfogyasztás lényegében semlegesíti az ülő életmód, a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás és az összhalálozás közötti összefüggést. Ez meglepő, lévén, hogy tanulmányok sora szól arról, hogy még a testmozgás sem feltétlenül véd meg száz százalékig a sokáig tartó ülés hosszú távú káros egészségügyi hatásaitól, mint például a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek, vagy a stroke.

Természetesen vannak olyan járulékos elemek, amiket figyelembe kell venni. Mint a legtöbb esetben, a mértékletesség a koffeinfogyasztásban is fontos, és a jótékony hatásokat semlegesítheti, ha tejszínt, cukrot, édesítőszereket, szirupokat, ízesítőket adunk a kávénkhoz, teánkhoz.

A koffein forrása is fontos. A kávé és a tea más antioxidánsokat és vegyületeket is tartalmazhat, amelyek hozzájárulnak az előnyökhöz. Az energiaitalok ezzel szemben túl sok koffeint tartalmazhatnak, ráadásul cukrot és más egészségtelen összetevőket is tartalmazhatnak.

“A legfrissebb kutatások áttekintése szerint a legtöbb felnőtt számára napi 400 milligramm koffein bevitele – ami öt csésze kávénak felel meg hozzáadott cukor vagy más ízesítők nélkül – biztonságos, nem növeli a szív- és érrendszeri kockázatot” - mondta Gregory Marcus, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kardiológusa és az AHA önkéntes írócsoportjának elnöke, aki a közleményt jegyzik.

A kávéfogyasztásról a cikkből kiderülő kép bonyolult, de bíztató. A magas vérnyomásban szenvedőknél a fogyasztás megnövelte a vérnyomást, normális vérnyomású embereknél napi három csésze növelte a hipertónia kockázatát, ennél több csökkentette.

Számít a forrás, az energiaitalok a vérnyomás emelkedésének kockázatát növelik.

Az AHA áttekintésében elemzett tanulmányok következetesen összefüggést mutatnak a rendszeres kávéfogyasztás és a 2-es típusú cukorbetegség csökkent kockázata között: az egyik 27 százalékkal alacsonyabb kockázatot talált azoknál a nőknél, akik napi három vagy több csészével ittak, azokhoz képest, akik tartózkodtak a kávétól, egy másik pedig 30 százalékkal alacsonyabb kockázatot talált azoknál, akik napi öt csészével ittak.

A kávéivás a koszorúér-betegségek kockázatát is csökkenti, de ez a kávéban található más vegyületeknek is tulajdonítható, nem feltétlenül csak a koffeinnek, 3-4 csésze pedig a szívroham kockázatát csökkentette - egy több tanulmányt alapul vevő elemzés szerint 21 százalékkal.

A kutatók szerint még további munka szükséges a koffein más vegyületektől való elkülönítéséhez, a kávén kívüli források alaposabb feltárásához, valamint annak vizsgálatához, hogy a hatások hogyan különböznek magas vérnyomásban vagy más betegségekben szenvedők esetében.