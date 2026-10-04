A WHO új becslése szerint 2023-ban 61 millióan haltak meg világszerte, és a vezető halálok önmagában minden hatodik áldozatért felelt. A fertőző betegségek súlya csökken, miközben a demencia, a cukorbetegség és más krónikus kórok egyre nagyobb terhet rónak az egészségügyre.
A társaság saját újságjában közölt tudományos cikket a koffeinfogyasztásról, e szerint az adatok meglehetősen egybehangzóan azt mutatják, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás - főként a kávéivást vizsgálták - összefüggésbe hozható az alacsonyabb stroke-kockázattal.
Régóta vitatják az omega-3 táplálékkiegészítők hatékonyságát, a világ legnagyobb kardiológustalálkozóján újabb ellene szóló vizsgálatokat mutattak be.
A megnagyobbodott és merevvé vált szívizom miatt kardiomiopátia esetén gyengül a szív teljesítménye.
Két nagy kardiológiai szervezet megváltoztatta a megelőzésként szedett aszpirinre vonatkozó ajánlását, mert egy új tanulmány szerint bizonyos esetekben kockázatosabb a használata, mint amennyi előnye van.
A cukorbetegek esetében a testtömeg-index helyett a testzsír-index mutatja helyesen a szív- és érrendszeri problémák kockázatát - állapította meg egy új kutatás, amelyet a Kanadai Orvosi Szövetség folyóiratában publikáltak.
A hosszú ideig tartó antibiotikum-szedés nőknél fokozza a szívroham és a stroke kialakulásának kockázatát – derült ki egy kutatásból. Ezért csak akkor célszerű alkalmazni, ha feltétlenül szükséges.
Azok az idősebb, egészséges súlyú nők, akik nem a hasukra, hanem a combjukra híznak, védettebbek a szívbetegségekkel szemben - derült ki egy amerikai kutatásból.
Számos tévhit kering a szív-érrendszeri betegségekről, amelyeket jobb eloszlatni – mondta dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa.
A normálisnál lassabb szívverés nem növeli a szívbetegség kialakulásának kockázatát egy új amerikai tanulmány szerint.
A WHO szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezető okok, úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a halálos kimenetelű események száma évi 1,4 millióról 20 millió fölé fog emelkedni. A Magyar Stroke Társaság november 9-én ismételten megrendezi a Stroke Napját, amivel a szélütés megelőzésének fontosságára kívánják felhívni a figyelmet.
Egyre többen vannak, akik a házasságot és a párkapcsolatot problematikusnak vélik. Ezek a kapcsolatok – a problémák és a félreértések miatt – gyakran teszik elégedetlenné és boldogtalanná a párokat. Egy boldogtalan házasság tehát fájdalmat okoz a szívnek, de nemcsak képletes értelemben, hanem fizikailag is.