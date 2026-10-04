A boldogtalan házasságok szívbetegséget okoznak

Egyre többen vannak, akik a házasságot és a párkapcsolatot problematikusnak vélik. Ezek a kapcsolatok – a problémák és a félreértések miatt – gyakran teszik elégedetlenné és boldogtalanná a párokat. Egy boldogtalan házasság tehát fájdalmat okoz a szívnek, de nemcsak képletes értelemben, hanem fizikailag is.