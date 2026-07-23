Hárommilliárd forintos támogatást ad a Tisza-kormány az azbesztszennyezéssel sújtott településeknek

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-07-23 12:41:00 CEST

A Tisza-kormány döntése alapján 100 ezer forintos rendkívüli iskolatámogatást vezettek be a rászoruló gyerekek számára, mintegy 400 ezer gyereknek - kezdte a sajtótájékoztatót Köböl Anita kormányszóvivő.

A kabinet döntött az azbesztes kőzuzalékot tartalmazó útszakasz mentesítéséről, több érintett önkormányzattal is egyeztettek. Felmerült a teljes felszedés lehetősége, de a kormány végül úgy döntött, hogy a mentesítést segíti. Egyes helyeken azonnali beavatkozás kell, a kormány anyagi segítséget nyújt ehhez. A kormány létrehoz egy 3 milliárd forintos alapot, ebből az az önkormányzat részesülhet, amely egyrészt rendelkezik azbeszttérképpel, másrészt garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket és háromhavonta jelentést készít róla.

Az ügyben indított 667 vizsgálat korábban hat esetben mutatott ki valahol határérték feletti azbesztszennyezési szintet, jelenleg ez a szint sehol nincs határérték felett.

A Tisza-kormány törekszik a gyors megoldásra és egyeztetésre, a lakossági igények alapján dönt majd.