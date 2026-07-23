Az önkrományzatok szervezik meg az azbesztmetesítést

azbesztszennyezés;Magyar Péter;

2026-07-23 12:44:00 CEST

Az azbeszt kapcsán Magyar Péter hozzátette, hogy a legoptimálisabb, örök életre szóló jó megoldás valóban az lenne, ha felszednék a teljes kőburkolatot, és az állam vagy más szereplő új utat építene. Csak az Oladi platón azonban 12 kilométerről van szó, ennek a szakasznak a szükséges védelem melletti felszedése pedig – úgy, hogy az ott élőket ne kelljen kitelepíteni – a szakértők egybehangzó becslése szerint legalább egy évig tartana. A kormányfő kiemelte: több mint 500 ingatlanról, lakásról és házról beszélnek.

Magyar Péter közölte, hogy a jelenlegi egészségügyi kockázatok mellett akkor sem vállalják ezt a kockázatot, ha az ideiglenes intézkedéseknek köszönhetően jelenleg az egészségügyi határérték alatt van a kibocsátás, illetve a levegő azbeszttartalma. Az önkormányzat, az ott élők és a hatóságok is azt tartják optimális, évekre, akár hosszú évekre megfelelő megoldásnak, ha mielőbb leaszfaltozzák ezt a 12 kilométeres útrendszert.

A politikus megjegyezte: van, ahol ez már megtörtént, mert kisebb önkormányzatok nem vártak, és elvégezték a munkát, máshol pedig állami cégek aszfaltoztak le például egy parkolót. Ez most minden érintett helyen megtörténik, ezt segíti elő a 3 milliárd forintos azbeszt alap, amely szükség esetén növelhető.

A jelenleg is zajló tárgyalások alapján a költségek egy részét az állam állja, másik részét pedig az önkormányzatok vállalják át. Alapvetően az önkormányzatoknak kell megszervezniük a munkát, és minden részletet egyeztetniük az ott élőkkel annak érdekében, hogy a munkálatok a lehető legkisebb zavarással történjenek meg.

A kormányfő világossá tette, hogy az önkormányzatok minden szükséges segítséget megkapnak az államtól: ha a közútkezelőnek, a honvédségnek vagy az egészségügyi minisztériumnak kell közreműködnie, például védőfelszerelésekkel, akkor ezt biztosítják számukra. A tárgyalások alapján azt látják a legoptimálisabb megoldásnak, ha az önkormányzatok szervezik meg a munkát, ők számolnak el, és ők hívják le az állami azbeszt alapból a szükséges forrásokat. Az ezzel kapcsolatos döntések később jelennek meg.