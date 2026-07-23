Pécsi Ármint kölcsönadta a Liverpool

FC Liverpool;Szoboszlai Dominik;Pécsi Ármin;

2026-07-23 13:59:00 CEST

A Liverpool 21 esztendős magyar kapusa a következő szezont az osztrák Hartbergnél tölti kölcsönben.

Pécsi Ármin a 2026/27-es szezont az osztrák Hartbergnél tölti – olvasható a Liverpool labdarúgócsapatának közleményében. A fiatal magyar hálóőr egy éve szerződött Angliába, az előző szezonban a vörösök U21-es csapatában kapott rendszeres játéklehetőséget.

„Nagyon örülök, hogy most a TSV Hartbergnél lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikereket ér el - pontosan ez győzött meg a kezdetektől fogva. A első megbeszélésektől kezdve éreztem a bizalmat, ezért örülök, hogy itt lehetek. Alig várom, hogy minden nap keményen dolgozzak, és kivegyem a részem a közös célok eléréséből” – mondta a 21 éves hálóőr az osztrák klub honlapján.

„Amikor Ármin tavaly a Liverpoolhoz szerződött, a klubbal közösen meghatároztuk azokat a bajnokságokat, amelyek ideálisak lehetnek számára a 2026/2027-es idényben – mondta a pénteki bejelentéssel kapcsolatban Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója és tulajdonosa.

A Népszavához eljuttatott közleményben a játékos menedzsere úgy fogalmazott, az osztrák Bundesliga két-három másik élvonallal együtt nagyon előkelő helyen szerepelt ezen a listán.

„Miután pedig a Hartberg egy regionális szinten kiemelkedő transzfert bonyolított le kapusa értékesítésével, Ármin volt az első számú kiszemelt a pótlására.

Biztos vagyok benne, hogy remek szakmai munka mellett rengeteget fejlődhet a következő idényben.”

„Az elmúlt egy évben a fizikum fejlesztése volt az egyik legfontosabb Árminnál, bízom benne, hogy az új klubjánál ez tovább folytatódik, a játékperceknek köszönhetően pedig a meccsrutinja is tovább nő majd – folytatta Esterházy Mátyás. – Elképesztő profizmus és szorgalom jellemzi, ha a napi edzésmunkát ugyanúgy folytatja, ahogyan eddig, akkor remek idény elé néz. Az egyéni fejlődése mellett ráadásul fontos szerepe lehet abban, hogy a klub elérje a kitűzött céljait, és ismét a felsőházban szerepeljen."

„Angliában profi közegbe és világsztárok közé került, külföldre költözött, önálló lett, és remekül beilleszkedett a sztároktól hemzsegő öltözői közegbe. Most eljött az ideje, hogy ismét rendszeresen játéklehetőséghez jusson, és ezáltal egy újabb szinttel feljebb lépjen. A Puskás Akadémiában is életkorát meghazudtoló érettséget mutatott a gólvonal előtt, a mostani idényben ebben még inkább előre léphet. A Hartberg olyan futballt játszik, amelyben Ármin képességei – főleg az, ahogy lábbal bánik a labdával – kellően kidomborodhatnak, olyan csapatban védhet, amely a stílusának és a képességeinek a leginkább megfelelő” – zárta szavait a menedzser.

A Hartberg az előző idényben a hatodik helyen végzett az osztrák Bundesligában, a csapat augusztus 1-jén a Salzburg elleni mérkőzéssel indítja a bajnoki szezont.