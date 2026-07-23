Magyar Péter nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy egy maffiában ne merüljön fel a maffiafőnök felelőssége

Magyar Péter;

2026-07-23 13:43:00 CEST

A miniszterelnök szerint a 3 százalékos költségvetési hiány 2030-ra lehet reális cél.

Ön lát olyan ügyet, örökséget az előző kormány idejéből, ami személyesen Orbán Viktor meggyanúsításához, jogi felelősségre vonásához vezet vagy vezethet - hangzott a Della podacast kérdése.

Magyar Péter jelezte, sem nyomozó, sem NAV-os, sem rendőr, sem ügyész nem volt, nem hallgatott ki tanúkat, így ezért erre a kérdésre nem tud válaszolni.

A miniszterelnök ugyanakkor nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy egy maffiában ne merüljön fel a maffiafőnök felelőssége. Úgy vélte, nagyon sok minden arra utal, hogy bizonyos politikusok szervezett bűnözői csoportokban tevékenykedtek, egy nagy szervezett bűnözői csoportnak pedig mindig van vezetője.

A kormányfő hozzátette: még a látszatát is szeretné elkerülni annak, hogy prejudikáljon vagy ítélkezzen, ezt majd a nyomozóhatóság teszi meg. Arra is kitért, hogy sokan rendszeresen felvetik, miért nem a nagy halaknál indulnak az eljárások. A nyomozások azonban egy-két kivételtől eltekintve általában úgy haladnak, hogy a hatóság először könnyebben jut el a kishalakhoz, az alacsonyabb szinten lévőkhöz, majd ha jól végzi a munkáját, felgöngyölíti a bűncselekményt, szükség esetén vádalkut köt, és onnan halad tovább.

A költségvetésről Magyar Péter azt mondta: a rendelkezésre álló forrásokkal jó eséllyel 7,5 százalékosra tudják leszorítani az idei költségvetési hiányt. Ha találnak még olyan intézkedési lehetőséget, amely nem megszorítás, hanem az állami működés és a felesleges állami kiadások visszaszorításával jár, valamint a nemzetközi környezet is kedvezően alakul, akkor jó esetben a 7% is elérhető lehet. Ezt azonban a jelenlegi helyzetben ambiciózus célnak nevezte, mert fogy az idő az évből, és még mindig esnek ki a csontvázak.

A politikus szerint a 7,5 százalékos reális cél, a 7 százalékos pedig már „szuper jó” eredmény lenne amellett az örökség mellett, ahogyan ezt a romhalmazt rájuk hagyták. A jövő évi célt egyelőre nem kívánta megelőlegezni, de világossá tette, hogy folyamatosan csökkenő célszám az elvárás. Felidézte: korábban is elmondták, hogy szeretnének, és az ország nagy része is szeretne csatlakozni az eurozónához. Ehhez előzetesen be kell lépni az ERM II-es keretbe, ahol az árfolyam ugyan nem rögzített, de meghatározott sávban mozoghat, ehhez pedig nagyon sok feltételnek kell teljesülnie.

Magyar Péter megjegyezte: ha Kármán Andrást odahívnák, bizonyára szívesen mesélne az álmairól, és arról, milyen gyorsan lehet elérni a 3 százalékos hiánycélt. Ezt azonban jelenleg irreális elvárásnak tartja, hiszen Magyarország így is az Unió legszegényebb országa, a magyar emberek és a magyar vállalkozások pedig nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak.

A miniszterelnök szerint úgy kell csökkenteni a költségvetési hiányt, és úgy kell fenntartható költségvetést kidolgozni és elfogadni, hogy az közben növelje a gazdaságot, és javítsa az emberek által kapott közszolgáltatások minőségét. Ezt trükkös feladatnak nevezte, de biztos abban, hogy ha lezárják a korrupciós utakat, vagyis az óriási réseket, akkor ez sikerülni fog.

A kormányfő úgy véli, jövőre a költségvetési hiánynak már jóval 7 százalék, inkább jóval 6 százalék alatt kell lennie. Kármán András ennél is ambiciózusabb lehet, de a kérdést még csak most kezdik tárgyalni, és a hétvégén is egyeztetnek róla.

Magyar Péter szerint a 3 százalékos hiány 2030-ra lehet reális cél, ha minden megfelelően alakul, és nem omlik össze körülöttük a világ. Ehhez mindennek klappolnia kell: növekednie kell a gazdaságnak, alacsony inflációra van szükség, és bár sok minden rajtuk múlik, vannak olyan tényezők is, amelyekre nincs ráhatásuk.