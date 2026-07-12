„Legszívesebben mindet bilincsbe verve látnám” – Engesztelhetetlenek a NER bűnözőinek elszámoltatása ügyében a külföldre menekült magyarok

elszámoltatás;kivándorlás;Orbán-rezsim;Tisza-kormány;

2026-07-12 06:55:00 CEST

„Remélem, börtönbe kerülnek! Semmiféle kiegyezés nem kellene a Fidesszel!” – így érez egy kivándorolt magyar, és a legtöbb sortársa osztja a nézetét. A politikai emigránsok jobbára radikális számonkéréspártiak.

Talán nem túlzás, hogy a legtöbbet azoktól vette el az Orbán-rezsim, akik a háborús közélet, az állampolgárait bántalmazó és a közszolgáltatásokat elhanyagoló állam miatt hazájuk elhagyására kényszerültek. Komplett családok csomagoltak és váltottak országot, eltépve gyökereiket. A folyamat nehezen visszafordítható, ha egyszer megvetették a lábukat idegenben, megtanulták a nyelvet, és a gyerekeik is beilleszkedtek egy elfogadó közegbe. Nyolcadik éve írunk a „politikai menekültekről”, nyomon követjük családok sorsát, s most ismét tucatnyi honfitársukkal beszéltünk: megkérdezve azt is: túltolja-e a Tisza a Fidesz alázását, vagy ellenkezőleg, keményebben és gyorsabban kellene beleállnia a számonkérésbe.

A kivándorlók egy részénél az tette be a kaput, hogy a saját adóforintjaikból fojtogatta őket a Fidesz-propaganda, csőcselék, kommunista, külföldi ügynök, Soros-bérenc, hazaáruló egyaránt voltak.

„Hahó, Áder úr, és a vörös vonalra hirtelen oly kényessé váló patrióták! Az ész megáll, hogy a maradék kemény mag vádolja önkénnyel a 3,4 millió magyar által megválasztott kormányt, és védi mindazokat, akiknek egy halk szisszenése sem volt a bántalmazó, poloskázó, libernyákozó rezsimmel szemben. Takarodnia kell az összesnek!” – írja kérdésünkre G., aki egy dán farmon él családjával hetedik éve. Azt mondja, sok mindennek kellene változnia ahhoz, hogy visszatérjenek. Szerinte nem kell fetisizálni az ügyészségi nyomozást és vád alá helyezést, mert számos közép-európai kormánytag végezte így korrupció, hivatali visszaélés vagy hűtlen kezelés miatt.

Ritka, mint fideszesben a szemernyi jóérzés

Sz. pénzügyi területen dolgozik, párjával Angliában élnek. A kilátástalanság, a reményvesztettség, a gyűlölet és az erre épülő propaganda miatt hagyták el az országot. A depresszív közhangulat miatt nem szerettek hazajárni, egészen az utóbbi időkig. A kormányváltás felvillanyozta őket. Szerintük a bűnösök elszámoltatása nélkül maradna a Fidesz torz, párhuzamos valósága. „Abszolút egyetértünk azzal, ahogy a Tisza Párt képviseli az emberek érdekeit, és azzal is, ahogy a Parlamentben kommunikálnak – nyugtázza Sz. – Nem lehet elégszer kimondani, hogy a Fidesz hazudott, lopott és csalt, diktatúrát épített ki, és emberek millióinak tette tönkre az életét.

A hangnem is teljesen rendben van, én ennél sokkal csúnyábban fejezném ki, hova is kívánnám azokat a gazembereket.

Az elszámoltatás nem lehet elég gyors, nyugodtan belehúzhatnak, rátehetnek még egy lapáttal. Legszívesebben mindet börtönben, bilincsbe verve látnám már.”

Sz. a legfelháborítóbbnak azt tartja, hogy egyik fideszesben sem lát egy szemernyi jóérzést sem (vagy éppen becsületet, ami szerinte sosem volt bennük), mert akkor beismernék, mit műveltek 16 éven keresztül. „Hülyének néznek mindenkit, ahogy eddig is tették, Orbánnal az élen. Nekem ettől nyílik ki a bicska a zsebemben, és az olyan beszólásoktól, hogy Magyarország az önkényuralom felé halad a Tisza kormányzása alatt. Az iróniának is van egy határa, és ez már túlment azon.”

A megrizikózott hazaköltözés

Zs. kilenc évvel ezelőtt Hollandiába emigrált izraeli barátjával egy magyar nagyvárosból. Előtte Tel-Avivban is éltek. Különös történt az övék, mert (az ellenzékiség mellett) az idehaza fellángoló idegengyűlölet miatt kellett országot váltaniuk, és ugyanezért költöztek vissza múlt év őszén. A 2023. október 7-i terrorista mészárlás, és az ezt követő izraeli-amerikai válaszlépések miatt váltak feszültté a nyugati mindennapok. „Olyan helyzet alakult ki Hollandiában, hogy már nem éreztük magunkat sem biztonságban, sem pedig otthon. Borzasztóan bíztam benne, hogy a Tisza nyerni fog, így megrizikóztuk a hazaköltözést. Igazából még mindig nem hiszem el, hogy vége van a NER-nek” – lelkendezik Zs.

A kormányzásról is van véleménye. „Nem mondom, hogy mindenben egyetértek a Tiszával, Magyar Péter stílusa sem az, ami a legközelebb áll hozzám, de

abszolút élvezettel nézem a NER vergődését, a szánalmas próbálkozásaikat, és azt, hogy azóta sem fogták fel, mi történt. Remélem, börtönbe kerülnek azok, akiknek kell, és jó lenne az ország gázszerelőjét is ott látni.

Semmiféle kiegyezés nem kellene a Fidesszel. Tönkretettek mindent 16 év alatt, és nagyon sokáig fog tartani, mire az ország kilábal ebből. Szuper, hogy végre szakértők ülnek a kormányban, akik tudják is, hogy mit csinálnak. Én próbálom elhinni, hogy sok év után végre mehetnek jó irányba a dolgok, és itthon tudunk maradni a következő években.”

Itthon töltött évei alatt sokat gyűrődött Zs. a Fidesz miatt. Amikor kopasz verőemberek megakadályozták, hogy egy politikus leadja a népszavazási kérelmét, ez olyan szinten háborította fel, hogy kiabálni tudott volna. Belefáradt abba, hogy kimegy tüntetni és soha semmi nem történik.

Hazaárulóknak, Soros-bérencnek titulálták őket, és az ország nagy része felhatalmazva érezte magát Bayer Zsolttal az élen, hogy minősíthetetlen stílusban nyilatkozzon róluk. Hosszú a lista, ami miatt elköltöztek: a CEU elűzése, a homofób törvény, a migránsozás, a magánnyugdíjak ellopása, az Origo, a Népszabadság és az Index bedarálása, az egyetemek átalakítása, a Horthy-korszak relativizálása, a parasztvakító rezsicsökkentés, a nemzeti gázszerelő milliárdossá tétele, az összes gátlástalan NER-es élősködő.

„Az alkalmatlan, szervilis, és mondjuk ki, buta politikusok, az elképesztő mértékű és gátlástalan lopás, a cinizmus, a bunkóság, és a kultúra, egészségügy, oktatás leépítése – ezek mind borzalmasan elkeserítettek és feldühítettek”

– idézi fel. De minderre immár fellélegezve emlékszik, és bízik benne, hogy idehaza megbékélés követi a bűnösök elszámoltatását. Több megkérdezett szerint is erre utalhat, hogy a propagandával felpumpált Fidesz áprilisi szavazóbázisának a fele, egy durván 1,2 milliós tömb hetek alatt elillant.

Elrettentő erejű elszámoltatás

Mohácsi Krisztián húsz éve él Angliában. Az „elképesztő politikai helyzet” miatt korábban semmiképp sem akartak visszajönni. Demokráciában szeretnének élni, ahol egy vállalkozás sikere a befektetett munka, pénz és kitartás függvénye, nem pedig az, hogy kiegyeznek-e az országot irányító maffiakormánnyal. „Mi nem akarunk az új Kádár-rendszerben élni, és Európában szégyenkezni a szövetségeseink elárulásáért” – mondta Krisztián akkor. Jelenleg egy fogyatékkal élő fiataloknak fenntartott magániskolában dolgozik, szülői kapcsolattartó és gyógyszerfelelős. Emellett a megyei önkormányzatnál tolmácsol.

„Néhány kivételtől eltekintve mindenki támogatóan gondol az elszámoltatásra – meséli. – A legnagyobb félelem az, hogy megint megússzák a bűnösök. Addig nem lesz megbékélés, amíg el nem számolunk a múlttal, legyen az az ügynöklista vagy ötemeletes Tiborcz-féle irodaház-komplexum, ami jóval többe került, mint a Burj Khalifa. A rendszert az utolsó éveiben fenntartó megfélemlített, kiszolgáltatott tömegek törzsi gondolkodását csak így lehet feloldani. Szembesülnünk kell NER bűneivel, hogy a precedensértékű elszámoltatás elrettentő erejű legyen.”

Krisztián sokak nevében mondja: az utóbbi években nem volt sok okuk rá, hogy büszkeséggel töltse el őket az egyébként nagyrabecsült magyarságuk. A NER utolsó évében a rendszer lebontásának reménye mégis feltámasztotta bennük a hitet, hogy igenis össze tud fogni az ország és nem jutunk fehérorosz sorsra.

„Az eredmény után visszakaptuk az önbecsülésünket és a nemzeti büszkeségünket. Idősödő apámnak a minap mondtam, hogy most már nézze bátran az M1-et!”

Az Egyesült Királyságban is megvannak a problémák, meséli, de valahogy mégsem kell számolni a pénzt, és ha valaki el akar érni valamit, akkor az csakis rajta múlik. Ettől Magyarország még messze van szerinte, de egyértelműen jobb irányt vett a rendszerváltással. „Szeretnék otthon élni, és cserébe az országot építeni, ha csak apró, jelentéktelen mértékben is. Jobban értem az Egyesült Királyságot, állampolgár vagyok, de sosem lesz ez a hazám. Mivel itt telepedtünk le, itt van mindenünk, nem egyszerű dolog csak úgy hazamenni. Most a legtöbben kivárnak, hogy kiderüljön, igazi rendszerváltás történt-e. Ehhez kell végigcsinálni az elszámoltatást. Elfogulatlanul, de szigorúan, és mindenre, mindenkire kiterjedően. Szeretnénk látni, hogy Magyarország egy európai demokrácia, nem egy következmények nélküli, orosz gyártású bot Európa küllői között.

Krisztián végül megemlíti a származását is, ez a szempont odakint alig jut eszébe. „Itt nem vagyok cigány. Egyszerűen nincs jelen az az előítélet, amit otthon minden új emberi kapcsolatomban le kell bontanom. Felszabadító ereje van ennek a tapasztalásnak” – mondja, megjegyezve, idehaza még mindig gyanús szemmel méregetik a bolti biztonsági őrök.

Törvények és vonatkozások

Cartwright Éva vámszakértőként dolgozik Brüsszelben. „Nekem, és szerintem a legtöbb liberális érzelmű embernek olyan, mintha fekvő embert rugdosnánk – meséli a Tisza lendületéről –, de aztán valahogy mindig szembejön egy újabb információ a NER elképesztő visszaéléseiről, pofátlanságairól, vagy egy még mindig téveszmés, önámító és végletekig arrogáns Fidesz-reakció. Attól, hogy egy bűncselekményt állami hivatalnokként vagy politikusként követett el valaki, nem szabad felmentést kapnia a törvények és az igazságszolgáltatás alól.

Ha valaki egy emberrel szemben követi el ezeket a dolgokat, biztosan van büntetőjogi következménye. Amikor egy országgal teszik ugyanezt, miért kellene kivételt tennünk, sőt!

Szóval bár „cringe” néha nézni és hallgatni, de azt gondolom, mégis szükséges egy egészséges lezáráshoz és egy valódi rendszerváltáshoz.”

Éva szerint ez a Tisza-lendület megfelelő, de elegendő, nem szükséges például – mert kérdeztük erről is – előrehozott önkormányzati választást tartani a valós politikai erőterek megméréséhez. „Erre »étvágyat« egyébként leginkább otthon látok, a saját vidéki környezetemben, ahol rengeteg kistelepülésen szeretnék az emberek, ha a megtisztulás és számonkérés a helyi Fidesz által kreált és pozícióban tartott „kiskirályokat” is elérné. Mivel a Fidesz 16 év alatt tökéletesre kondicionálta a „mindent lehet” élményét a politikusok számára, nem várható, hogy bárki a NER rendszeréből önként lemond. Nemzeti kultúra lett a felelősséghárítás, a tagadás, a hazudozás, és sok helyen még egyelőre azzal is gondok vannak, hogy emberek megértsék, hogy mit csináltak rosszul. Itt én nagy szerepet látok a helyi közösségeknek és akár a Tisza-szigetek számára is, akik kezdeményezhetik, vagy társadalmi akciókkal akár ki is kényszeríthetik a legkritikusabb személycseréket.

Négy gyerek, két kutya, Finnország

Gabriella pedagógus, négy gyerekkel és két kutyával indult a férje után Finnországba 3,5 évvel ezelőtt. Akkor mérhetetlen dühöt érzett, mert arra kényszerült, hogy elhagyja a hazáját, és a gyerekeinket kiszakítsák a megszokott és szeretett életükből. „Csak névlegesen támogatják a családokat, de konkrétan mindent kinyírnak. Az egészségügyet, az oktatást és mindent, ami fontos és számít. Egyáltalán nincsenek az emberekért, csak a rablás a kizsákmányolás megy. Undorító!” – írta akkoriban.

„A választásoknak nagyon örülök, és én szeretnék haza költözni, de még biztosan kell pár év a gyermekeim miatt” – mondja most. – Teljes mértékig egyet értek a szigorú elszámoltatással, akár még szigorúbb is lehetne. Az erős menetelést is támogatom. Semmiképp nem kell vissza venni a tempóból. Azt gondolom az embereknek most gyors eredményekre van szükségük. Az időközi választásokról nem gondolkodtam eddig. De azt gondolom a bizonyítható korrupt polgármestereket érdemes lenne valahogy eltávolítani.”