Bach és Kurtág találkozik az idei Arcus Temporumon

képzőművészet;irodalom;zene;Pannonhalmi Főapátság;Arcus Temporum;

2026-07-24 11:44:00 CEST

Bach és a százéves Kurtág György zenéje, Parti Nagy Lajos irodalmi estjei, Esterházy Péterre emlékező felolvasószínház is szerepel a pannonhalmi Arcus Temporum programjában, augusztus 21. és 23. között.

A 22. Arcus Temporum Művészeti Fesztivál idei témája az iskola, amely a bencés rend 1500 éves jubileumára készülő hároméves programsorozat első állomása. A Pannonhalmi Főapátságot Ferenc pápa 2023-as látogatásakor a „testvériség hídjának” nevezte, az Arcus Temporum idén is a művészet és a spiritualitás találkozására építi programját.

A fesztivál zenei művészeti vezetője idén újra Keller András hegedűművész, karmester lesz. A Concerto Budapest művészeti vezetője az idei fesztivál zenei ívét Johann Sebastian Bach és a százéves Kurtág György életművére rajzolta fel. A három nap alatt öt koncertet rendeznek: megszólal többek között A fúga művészete, a Kafka-töredékek, a Goldberg-variációk, valamint Kurtág Jelenetek fuvolára és Jelenetek egy regényből című műve.

A fellépők között lesz Simon Izabella és Várjon Dénes zongoraművészek, Berecz Mihály, Kaczander Orsolya, Lukács Miklós, Szalai András, Niek de Groot, valamint Keren Motseri és Joseph Puglia. Különleges koncertnek ígérkezik a 11 éves Noa Hendrikx zongorista és Maria Husmann német szoprán közös szereplése is.

Az idei irodalmi díszvendég Parti Nagy Lajos. A Grafitneszek című programon Bazsányi Sándorral beszélget, felolvasással kísérve. Ugyancsak szombaton zenés felolvasószínházi esttel emlékeznek a tíz éve elhunyt Esterházy Péterre. Az esten Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál olvas fel. Közreműködik Osztrosits Éva hegedűművész, a vizuális világot Nádler István festményei adják.

A képzőművészeti programok szintén az iskola tematikájához kapcsolódnak. Az Iskola a láthatáron című kiállítás a nevelés és a Bildung – az ember testi, szellemi és érzelmi formálódásának – eszméjét járja körül, míg a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói közös performansszal alakítják át a monostor tereit.

A fesztivál hagyományaihoz híven idén is fontos szerepet kapnak a spirituális programok. A látogatók bekapcsolódhatnak a szerzetesközösség liturgikus életébe, a bencések által vezetett sétákon és beszélgetéseken is részt vehetnek. Találkozhatnak többek között Várszegi Asztrik nyugalmazott főapáttal, Hortobágyi T. Cirill főapáttal és Dejcsics Konrád atyával, aki a főapátság orgona- és képzőművészeti gyűjteményét is bemutatja.

A fesztivál idei, visszatérő házigazdája Mácsai Pál színművész.

Infó: 22. Arcus Temporum Művészeti Fesztivál, Pannonhalmi Főapátság, 2026. augusztus 21–23.