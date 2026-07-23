Jön a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj – minden tudnivaló egy helyen

Forma-1;Hungaroring;Magyar Nagydíj;

2026-07-23 19:07:00 CEST

Óriási érdeklődés kíséri a Forma–1-es Magyar Nagydíjat: péntektől vasárnapig több mint 300 ezer szurkoló érkezése várható a Hungaroringre.

A szezon 11. versenyhétvégéjét Magyarországon, a Hungaroringen rendezik. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője jelentős előnnyel érkezett Magyarországra, hiszen a pontversenyben második Lewis Hamilton (Ferrari) lemaradása 45 pont, George Russellé (Mercedes) pedig 50 egység.

A szezonban eddig történtek alapján a Mercedes győzelmére a legnagyobb veszélyt a Ferrari jelentheti, Hamilton ugyanis szemmel láthatóan beilleszkedett a maranellói istállónál, és a csapattagok is egyre inkább hallgatnak a rutinos britre, aki valamivel több mint egy hónappal ezelőtt első futamgyőzelmét ünnepelhette vörösben, amikor elsőként intették le a Katalán Nagydíjon. A Mercedes számára az is okozhat némi nehézséget, hogy miközben Antonelli – ha nincs műszaki gondja – szárnyal, Russell egyre kevésbé érzi komfortosan magát az autóban és talán már a csapatnál is. Közben Charles Leclerc magára talált a Ferrari volánja mögött, két és fél hete megnyerte Silverstone-ban a Brit Nagydíjat, Belgiumban pedig nem sok hiányzott neki ahhoz, hogy meglepje Antonellit.

A dobogós helyekért zajló csatába ugyanakkor még a McLaren is „belekeverhet”, mert bár a vb-címvédő Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri előző évben tapasztalt fölénye teljes mértékben elillant, az idény elején látottakhoz képest egyre egyértelműbb a brit istálló fejlődése.

„Egyelőre nem tudom, mennyi esélyünk lesz most a sikerre, talán a pénteki napon már jobban fogjuk látni, hogy mire lehetünk képesek.

Az utóbbi időben sikerült közelebb kerülnünk a közvetlen riválisainkhoz, tehát jó irányba haladunk, de előzetesen nehéz megmondani, hogy itt, Magyarországon mit érhetünk el” – fogalmazott a csütörtöki sajtónapon Piastri.

Bárkinek lehet esélye

A McLarennek a közelmúltból is vannak jó emlékei a Hungaroringről, tavaly Lando Norris, egy évvel azelőtt – pályafutása első F1-es sikerét aratva – Piastri nyert Mogyoródon, ahol sokat érhet a jó időmérős eredmény és az első rajtkocka, ebben a tekintetben pedig egyre inkább számolni kell a két mclarenes pilótával.

Az elmúlt negyven évben számos alkalommal szolgáltatott már meglepetést a Magyar Nagydíj. Piastri 2024-es sikere előtt többen is voltak, akik karrierjük első győzelmét Mogyoródon aratták: az 1993-as idényben Damon Hill, 2003-ban a most is a mezőnyben lévő Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon. Kovalainennek több győzelme nem is akadt az F1-ben, a Haasnál versenyző Oconnak pedig máig az az egyetlen diadala az elitkategóriában.

Máris tárgyalhatnak egy újabb szerződésről?

Stefano Domenicali, a Forma–1 elnök-vezérigazgatója szerint a felújított Hungaroring lenyűgöző, ők pedig készen állnak arra, hogy a mogyoródi F1-es futam hosszabb távú jövőjéről egyeztessenek az illetékesekkel. Mint ismert, a versenysorozat kereskedelmi jogainak tulajdonosával, az amerikai Liberty Media csoporttal 2023-ban megkötött szerződés 2032-ig érvényes – további öt évre szóló opcióval – a Magyar Nagydíj megrendezésére.

„A Hungaroring 1986 óta szerepel a versenynaptárban, ez a legékesebb bizonyítéka az F1-es világbajnokság iránti hűségnek. Emellett elvégezték a megfelelő felújításokat, én pedig úgy gondolom, készen állunk rá, hogy a még távolabbi jövőről egyeztessünk” – jelentette ki a versenysorozat első embere a formula.hu szaklapnak adott exkluzív interjúban. Megemlítette, később akár sprintfutamos hétvégére is sor kerülhet Mogyoródon. Az idén hat ilyen fordulót rendeznek, jövőre többet terveznek.

A Hungaroringet a 2023-as megállapodásoknak megfelelően több ütemben felújították. Megújult többek között a főbejáratnál elhelyezkedő fogadóközpont, elkészült az új főépület és a célegyenesben lévő főlelátó is. A paddock területe kibővült, a főépület aljában található bokszok pedig nagyobb alapterületűek lettek.

Hamiltonnal nehéz lesz találkozni

A pilóták többsége Budapest belvárosának ötcsillagos szállodáiban száll meg, az Origo információi szerint a Ferrari és a Red Bull versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-t választották bázisul. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ezúttal sem költözik belvárosi hotelbe, hanem a Hungaroringen felállított, minden igényt kielégítő motorhome-jában tölti a versenyhétvégét.

Érdemes a tömegközlekedést választani

A BKK és a MÁV-csoport együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napijegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget Budapest és a Hungaroring térsége között, valamint a fővárosi és az elővárosi közösségi közlekedési hálózatokon. A 3749 forintos napijegy már megvásárolható a MÁV-csoport és BKK automatáiban, jegypénztáraiban, ügyfélközpontjaiban, a MÁVPlusz alkalmazásban, valamint – ebben az időszakban – a Szilasliget HÉV – állomáson egy mobiljegy-értékesítési ponton.

A HÉV-, a vonat- és a buszjáratok megnövelt kapacitással közlekednek a teljes versenyhétvége alatt. Ugyanakkor több légi személyszállító vállalat is kínál közvetlen helikopteres transzfert a pálya és Budapest környéke között. Az egyirányú transzfer nagyjából 90 ezer forint.

Péntekre még kaphatóak jegyek

A Magyar Nagydíj hétvégéjére péntektől vasárnapig 300 ezer szurkoló érkezése várható a Hungaroringre. A háromnapos bérletek, a vasárnapi normál belépők és több szombati jegytípus is elfogyott a pálya által megjelölt hivatalos jegyértékesítőnél. A későn ébredők így elsősorban a pénteki szabadedzéseket és a szombati időmérőt nézhetik még meg a helyszínen. A legolcsóbb elérhető felnőttjegyek péntekre szólnak, ekkor 85 euróért (cirka 30 ezer forintért) lehet belépőt vásárolni.

Változékony időjárásra lehet számítani

A kilátások szerint pénteken gomolyfelhős, napos idő várható – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön. A délutáni órákban egy-egy rövid zápor nem zárható ki. Az északnyugati szél megélénkül, délután átmenetileg meg is erősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, a csúcsérték 24–25 Celsius-fok körül alakul.

Szombaton, az időmérő napján nyugodt idő várható: a kevés képződő gomolyfelhő mellett alapvetően sok napsütés valószínű csapadék nélkül. A délies szél időnként megélénkül. Hajnalban 11, délután 27-28 fok valószínű.

Vasárnap nyugat, délnyugat felől érkeznek, illetve képződnek is felhők, amelyekből délután, késő délután előfordulhat zápor, esetleg zivatar. A délnyugatira forduló szél megerősödik, a legerősebb széllökések óránként 45–50 kilométer környékén alakulnak majd. Hajnalban 15–16, délután 32 fok várható.

A Magyar Nagydíj programja

Péntek:

09:55–10:40: Forma–3, szabadedzés

11:05–11:50: Forma–2, szabadedzés

13:30–14:30: Forma–1, első szabadedzés

15:00–15:30: Forma–3, időmérő

16:05–16:35: Forma–2, időmérő

17:00–18:00: Forma–1, második szabadedzés

18:30–19:15: Porsche Mobil 1 Supercup, szabadedzés

Szombat:

10:05–10:50: Forma–3, sprintfutam

11:20–11:50: Porsche Mobil 1 Supercup, időmérő edzés

12:30–13:30: Forma–1, harmadik szabadedzés

14:15–15:05: Forma–2, sprintfutam

16:00–17:00: Forma–1, időmérő

Vasárnap:

08:40–09:30: Forma–3, főfutam

10:10–10:45: Porsche Mobil 1 Supercup, futam

11:25–12:30: Forma–2, főfutam

13:00–13:30: pilótaparádé