Több időközi önkormányzati választáson sem állít jelöltet a Fidesz

Fidesz;jelöltek;időközi választás;

2026-07-24 07:55:00 CEST

Néhány városban a megújulással magyarázza távolmaradását az ellenzéki párt.

A Fidesz több olyan időközi önkormányzati választáson sem állít jelöltet, amelyeket a következő hetekben rendeznek meg, köztük Békéscsabán, Makón, Mohácson, Mezőtúron és Mátészalkán - írja a 444.

A lap szerint ez azért is figyelemre méltó, mert a Fidesznek négy képviselője van a békéscsabai közgyűlésben, és 2024 júniusában a város valamennyi választókerületében indult.

Békéscsabán azért kell időközi választást tartani, mert a Tisza támogatásával parlamenti mandátumot szerző Bodóczi István lemondott önkormányzati képviselői helyéről. A Tisza a korábbi gyakorlatának megfelelően most sem indít jelöltet, a Fidesz azonban szintén távol marad a voksolástól, noha a városi közgyűlésben négy képviselője van.

A békéscsabai Fidesz egy Facebook-bejegyzésben azzal indokolta döntését, hogy jelenleg a párt megújítása a legfontosabb feladatuk. Közlésük szerint olyan új ajánlatot szeretnének kidolgozni, amely szilárdan épít a keresztény, polgári értékeikre. Ugyanakkor reagáltak azokra a kritikákra, amelyek szerintük a többségi támogatás elvesztéséhez vezettek. A bejegyzésben azt is írták, hogy nem kívánják mandátumhoz segíteni a Tiszát, bár a párt hivatalosan nem is indít jelöltet az időközi választáson.

A portál szerint augusztus 16-án Makón, Mohácson, Mezőtúron és Mátészalkán is időközi választást tartanak egy-egy választókerületben, és a Fidesz ezeken szintén nem állít jelöltet.