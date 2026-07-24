Hankó Balázs még a választások után is bőkezűen osztogatott közpénzt, azonnali vizsgálat indult

közpénz;Kulturális és Innovációs Minisztérium;Hankó Balázs;

2026-07-24 07:24:00 CEST

A volt kulturális és innovációs miniszter a választás előtti napokban és a Fidesz veresége után is több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kiosztásáról döntött.

Azonnali vizsgálatot rendel el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a 2026 áprilisában meghozott támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége és a források felhasználásának célszerűsége miatt - írja a 24.hu.

A tárca közlése szerint a felsorolt támogatási döntéseket a volt kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs hagyta jóvá.

A portál az Európai Bizottsággal közölt állami támogatási adatbázisban talált rá azokra a tételekre, amelyekről közvetlenül az országgyűlési választás előtt, illetve a Fidesz választási vereségét követő hetekben döntöttek. A legnagyobb ezek közül az az 1 milliárd 30 millió forintos támogatás, amelyet április 23-án ítéltek meg a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-nek. A társaság tulajdonosa a Lezsák Sándor vezette lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, amely az Orbán-kormány utolsó hivatali napjaiban további 4,8 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott.

Három nappal a választás után 600 millió forint vissza nem térítendő támogatásról született döntés a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány javára. A lap értesülése szerint ebből finanszírozzák majd az augusztus 14. és 16. között Bugacon megrendezendő Kurultajt. Ugyanezen a napon az Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány 415 millió forintot kapott; a pénzből a 24.hu információi alapján a Makovecz Imre Bástyája programot is finanszírozzák.

A Budapesti Operettszínháznak április 9-én ítéltek meg 600 millió forintot, amelyet a cikk szerint csak a választás után utaltak át. A támogatás legnagyobb részét, összesen 400 millió forintot Orbán János Dénes Dankó Pista című nagyoperettjének színpadra állítására költötték. A színház közlése alapján a produkcióra addig nettó 644,7 millió forintot költöttek, miközben azt egyszer, március 26-án mutatták be az MVM Dome-ban.

A választás előtt négy nappal 339 millió forintot kapott a Trianon Múzeum Alapítvány, a Magyar Írószövetség működési támogatását pedig négy nappal a Fidesz veresége után 80 millió forintban állapították meg. Ez több mint kétszerese a szervezet korábbi, jellemzően 30 millió forintos támogatásának. Nacsa Olivér és Pindroch Ferenc Showtime Event Kft.-jének tíz nappal a választás előtt 70 millió forintot ítéltek meg a Budavári Palotakoncert megrendezésére.

A minisztérium azt közölte, hogy már ellenőrzi a korábbi vezetés idején megítélt támogatásokat, a portál által jelzett tételek vizsgálatát pedig előre veszi. Amennyiben jogszabálysértés vagy a közpénzekkel való visszaélés gyanúja merül fel, a tárca megteszi a szükséges jogi lépéseket.