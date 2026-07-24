Megint ukrán dróntámadás érte a legnagyobb orosz e-kereskedő egyik raktárát

Ukrajna;háború;dróntámadás;orosz megszállás;

2026-07-24 08:44:00 CEST

Ez már az ötödik ilyen csapás, amely a vállalat létesítményét éri.

Tűz keletkezett pénteken a Wildberries egyik, Szentpétervár közelében működő raktárában, és három ember megsérült - közölte a Reuters beszámolója szerint a leningrádi régió kormányzója.

Alexander Drozdenko szerint az orosz online kereskedelmi vállalat létesítményét ukrán dróntámadás érte.

A Wildberries két logisztikai telephelyén felfüggesztette a munkát a régióban. A cég egyúttal közölte, hogy a krími raktárának személyzetét evakuálták, a mostani támadásban pedig egyetlen alkalmazottja sem sérült meg.

Július 18. óta öt Wildberries-raktárt ért támadás. Ezek együttesen a vállalat logisztikai kapacitásának mintegy 10 százalékát adják. A korábbi, a Kotovszk és Elektrosztal logisztikai központjai ellen végrehajtott július 18-i támadásokban nyolc ember meghalt.

Kijev azzal indokolta a vállalathoz köthető létesítmények támadását, hogy a Wildberries az orosz hadsereget támogató infrastruktúra része. Oroszország ezt tagadta, és azt állította, hogy az ország fogyasztói gazdaságában meghatározó szerepet betöltő cég nem kezel katonai szállítmányokat.

A Wildberries, valamint legnagyobb versenytársa, az Ozon, valamint a kisebb piaci szereplők az orosz bruttó hazai termék 8,5 százalékának megfelelő értékben értékesítenek termékeket és szolgáltatásokat. Utóbbi két cég négymillió embert, az oroszországi munkaerő több mint 5 százalékát foglalkoztatja.