Ismét ukrán drónok támadták a legnagyobb orosz online kereskedelmi cég raktárait

Ukrajna;háború;dróncsapás;orosz megszállás;

2026-07-22 12:31:00 CEST

Négy napon belül ez volt a második csapás, amely ezen vállalat létesítményeit érte.

Újabb ukrán dróntámadások érték Oroszország legnagyobb online kereskedőjének, a Wildberriesnek a logisztikai létesítményeit: a krasznodari és a sztavropoli régióban működő központoknál összesen 15 ember sérült meg - írja a BBC a vállalat alapítójának és a térségek vezetőinek közlései alapján.

A Wildberries krasznodari raktárkomplexumánál tízen sérültek meg, közülük hárman súlyos állapotba kerültek - közölte a régió kormányzója. A Sztavropoli területen fekvő Nyevinnomisszk külvárosában öt ember szorult ellátásra, de egyiküket sem kellett kórházban tartani.

A cég alapítója, Tatyana Kim megerősítette, hogy mindkét logisztikai központot találat érte, a dolgozókat pedig kimenekítették az épületekből. Telegram-bejegyzésében azt írta, nehéz szavakba önteni, milyen érzéseket váltanak ki az olyan támadások, amelyek hétköznapi embereket és a munkájukat végző alkalmazottakat érnek.

Ez volt négy napon belül a második ukrán támadássorozat a Wildberries létesítményei ellen. Szombaton a tambovi és az elektrosztali raktárakat érték csapások, amelyekben nyolcan meghaltak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a Krasznodari és a Sztavropoli területen megtámadott logisztikai központok részt vettek az orosz hadsereg drónalkatrészekkel, navigációs eszközökkel és más felszerelésekkel történő ellátásában.

A BBC-nek korábban Szerhij Kuzan, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ elnöke azt mondta, orosz önkéntesek a Wildberries oldalán katonai eszközöket is vásároltak. Értékelése szerint a támadások célja az orosz logisztika, valamint a hadsereg és a fegyvergyártók kettős felhasználású termékekkel, kritikus elektronikai eszközökkel és szankciós árukkal való ellátásának akadályozása.

A krasznodari régiót a kormányzó közlése szerint„nagyszabású” éjszakai támadás érte. Armavirban dróntörmelék zuhant egy vállalat területére, megölve egy dolgozót, míg egy olajraktárban tűz keletkezett. Krasznodarban két társasházat, Gyinszkaja faluban pedig két családi házat is eltaláltak a lehulló roncsdarabok, ezeknél nem jelentettek sérülést.

Volodimir Zelenszkij azt is közölte, hogy az ukrán erők egy olajraktár mellett az orosz „árnyékflotta” egyik tartályhajóját és négy teherhajóját is megtámadták az Azovi- és a Fekete-tengeren. Oroszország ezt a hajóflottát az olajexportjára kivetett nemzetközi szankciók megkerülésére használja.