Drónt lőtt le Románia felett a légierő

Románia;háború;légierő;drón;

2026-07-24 11:40:00 CEST

Az eszköz egy szántóföldre zuhant. Sérültekről nincsenek információk.

A Román Légierő egyik F–16-os vadászgépe pénteken lelőtt egy, az ország légterébe belépő drónt Buzău megyében - írta az Adevărul a román védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.

A légi célt Padina közelében, egy lakatlan terület felett lőtték le.

A minisztérium radarrendszere 9 óra 39 perckor, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre észlelte a drónt. Az eszköz a Sulina–Brăila–Fetești–Buzău útvonalon haladt a román légtérben. A helyzet ellenőrzésére a Mihail Kogălniceanu légibázisról az Olasz Légierő két Eurofighter Typhoonja, a fetești-i 86. légibázisról pedig két román F-16-os emelkedett a levegőbe. Az olasz gépek pilótái elvétették a célt, ezért egy román pilóta avatkozott be.

A román F-16-os helyi idő szerint 11 óra 2 perckor rakétával támadta meg és lőtte le a drónt. Az ország államfője azt közölte, hogy a fegyver alkalmazását az tette lehetővé, hogy az eszköz lakatlan terület fölött repült. A drón Padina és Pogoanele között, egy mezőn zuhant le. A hatóságok megkezdték a helyszín vizsgálatát, azt azonban a cikk megjelenésekor még nem lehetett tudni, hogy a drón szállított-e robbanóanyagot.

A drón útvonalán fekvő megyékben RO-ALERT riasztásokat adtak ki. A lakosságot arra kérték, hogy maradjon nyugodt, húzódjon pincébe vagy polgári védelmi óvóhelyre, ezek hiányában pedig maradjon az épületeken belül, az ablakoktól és a külső falaktól távol.