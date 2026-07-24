Egy szelet pizza annyiba kerül, mint Budapesten egy egész, mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki enni akar a Hungaroringen

Forma-1;étel;ital;Magyar Nagydíj;

2026-07-24 16:56:00 CEST

Az egységáras italokért fizetendő összeg érdemben nem változott a Forma–1-es Magyar Nagydíjon, az ételek ára kismértékben emelkedett. Legolcsóbban pizzaszelettel csillapíthatják az étvágyukat, ezeket 3800 és 4100 forint közötti áron adják – miközben Budapest belvárosában ennyiért akár egy egész pizzát lehet vásárolni.

A Forma–1 szerelmesei a vendéglátói soron bőséges felhozatalból – lásd a galéria – választhatnak, az italok ára pedig szinte nem változott tavalyhoz képest. A félliteres ásványvíz továbbra is 900 forint, az üdítők 1500 forintba, a sörök pedig 2450 forintba kerülnek.

Tavaly egy óriás hamburger volt a legdrágább étel – 14 800 forintba került –, idén a 17 800 forintos steak viszi a prímet. A „hagyományos” ételek közül a pizzaszelet a legolcsóbb – igaz, itt egy szelet kerül annyiba, mint egy egész pizza Budapest belvárosában.

Aki szeretné olcsóbban élvezni a kint tartózkodást, annak jó tudni, hogy személyenként egy legfeljebb literes műanyag palack bevihető, valamint három szendvics (vagy annak megfelelő étel) is. A Hungaroring több pontján is találni lehet ingyenes vízvételi állomásokat, ahol a kulacsok újratölthetők.