Kapitány István kinevezte a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatóját

kinevezés;vezérigazgató;Paks II. Zrt.;Kapitány István;

2026-07-24 17:42:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszter Ságodi Attilától átlátható irányítást és költséghatékony projektmegvalósítást vár.

Ságodi Attilát nevezte ki a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatójának Kaputány István – derül ki a gazdasági és energetikai miniszter péntek délutáni Facebook-posztjából.

E szerint Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével „kivételesen felkészült” arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa. Pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program sikeres megvalósítását vezette komplex üzleti és iparági környezetben, ezért Kapitány István elvárja tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését.

Kinevezése előtt Ságodi Attila dolgozott az EY-nak, a KPMG-nek és a Boston Consultingnak is.

Kapitány István pénteken korábban tett bejelentést arról,, hogy Jákli Gergely eddigi vezérigazgatót felmenti a tisztségéből