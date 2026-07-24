Egy éve pakolták már a humuszt a BYD szegedi gyáránál, amikor a kormányhivatal keresni kezdte a mérési eredményeket

Szeged;termőföld;szennyezés;BYD;

2026-07-24 13:35:00 CEST

Az épülő üzemből 325 ezer köbméter termőtalajt szállítottak el, a későbbi vizsgálatok pedig 12 mintában határérték feletti alkilbenzol-szennyezést mutattak ki.

A BYD szegedi gyárának területéről már 2025 második felében megkezdték a humusz elszállítását, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal azonban csak 2026. február 12-én indított környezetvédelmi eljárást a kötelező mérési eredmények hiánya miatt - írja az Átlátszó.

Összesen 325 ezer köbméter termőtalajt vittek el és terítettek szét más területeken.

A beruházáshoz 2024 nyarán készült talajvédelmi terv szerint mintegy 689 ezer köbméter humuszt érdemes megmenteni, és olyan környező területeken deponálni, ahol nincs földmunka. A kormányhivatal 2025 őszén kérte el a talaj minőségét igazoló környezetvédelmi engedélyt, de az Átlátszó értesülése szerint a BYD ehelyett a talajvédelmi tervet adta át, amely nem vizsgálta a szennyező anyagokat. A hatósági eljárás csak mintegy fél évvel később kezdődött meg.

A humuszos feltalajból 2026 márciusában vettek mintákat. A vizsgálatok 12 esetben a jogszabályban meghatározott szennyezettségi határértéknél magasabb alkilbenzol-koncentrációt mutattak ki. Májusban a hatóság elrendelte az érintett területeken termelt növények megsemmisítését, és megbírságolta a BYD-t.

Az alapállapot-jelentés korábbi, mélyebb rétegekből származó mintái csak egy ponton mutattak határérték-túllépést, amelynek jelentős kiterjedését nem tartották valószínűnek. A felső talajréteget ugyanakkor akkor nem vizsgálták.

Az Átlátszó által megkérdezett szakértő szerint a határérték-túllépést akár pár teherautó is okozhatta. A mintákat olyan helyen tárolták, ahol a BYD beruházásához kapcsolódóan a 4519-es és az 502-es utat bővítik. A szakértő úgy vélte, a szennyezettség minimális volt, és gyorsan elpárolgott.