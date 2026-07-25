Újabb drónt lőtt le Románia légterében a légierő

Románia;légtérsértés;drón;Nicușor Dan;

2026-07-25 10:37:00 CEST

Két nap alatt a másodikat, a történtek miatt büntetőeljárás indult.

A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel, tíz kilométerre Szentgyörgy (Sfantu Gheorghe) településtől, lakatlan területen – jelentette be Nicusor Dan román államfő.

A tájékoztatás szerint a pilóta nélküli szerkezetet 8 óra 30 perckor észlelték a Duna-delta legdélibb településétől tíz kilométerre.

A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a román légierő szombat reggel 8 óra 22 perckor észlelte a román légtérbe behatoló célpontot az ukrán határ térségében. A határzónában megfigyelést folytató két F-16-os Fighting Falcon vadászgép követte a célpontot, majd a határhoz közeli lakatlan térségben lelőtte. A szaktárca szakemberei kiszállnak a helyszínre, hogy ellenőrizzék a területet.

Pénteken – Romániában első ízben – szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő pilótája Buzau térségében, Padina település mellett.

Az ügyészség közölte, hogy a pénteken lelőtt pilóta nélküli szerkezet Shahed típusú drón volt.

Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a ploiesti-i ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben. Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt.

A pénteken lelőtt drón darabjait a 203E jelzésű megyei út mentén, a délkelet-romániai, Buzau megyei Padina község és az Ialomita megyei Tovarasia falu között találták meg. A helyszíni vizsgálat jelenleg is tart.