Újabb drónt lőtt le Románia légterében a légierő

A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel, tíz kilométerre Szentgyörgy (Sfantu Gheorghe) településtől, lakatlan területen – jelentette be Nicusor Dan román államfő.
A tájékoztatás szerint a pilóta nélküli szerkezetet 8 óra 30 perckor észlelték a Duna-delta legdélibb településétől tíz kilométerre.
A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel.
A román védelmi minisztérium közlése szerint a román légierő szombat reggel 8 óra 22 perckor észlelte a román légtérbe behatoló célpontot az ukrán határ térségében. A határzónában megfigyelést folytató két F-16-os Fighting Falcon vadászgép követte a célpontot, majd a határhoz közeli lakatlan térségben lelőtte. A szaktárca szakemberei kiszállnak a helyszínre, hogy ellenőrizzék a területet.
Pénteken – Romániában első ízben – szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő pilótája Buzau térségében, Padina település mellett.
Az ügyészség közölte, hogy a pénteken lelőtt pilóta nélküli szerkezet Shahed típusú drón volt.Drónt lőtt le Románia felett a légierő
Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a ploiesti-i ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben. Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt.
A pénteken lelőtt drón darabjait a 203E jelzésű megyei út mentén, a délkelet-romániai, Buzau megyei Padina község és az Ialomita megyei Tovarasia falu között találták meg. A helyszíni vizsgálat jelenleg is tart.Orosz drón csapódott be egy romániai lakóházba, ketten megsérültek