Magyar Péter bedobta a legkeményebb poént Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde előtt

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2026-07-25 10:30:00 CEST

A miniszterelnök Facebook-posztban hívta fel a figyelmet a különbségre Orbán Viktor jóslata és a valóság között.

„Szerintetek idén is felveszi ezt a pólót a magyar Nostradamus? Végül is igaza lett” - írta eközben Magyar Péter a Facebook-oldalán, és posztjában megosztott egy fotót a volt kormányfő tavalyi, négyötöd-feliratos pólójáról, illetve a Závedcz legfrissebb felméréséből is csatolt egy diagramot. Utóbbi arról szól, hogy a kutatás eredményei szerint a Tisza támogatottsága 74, míg a Fideszé 19 százalék a biztos pártválasztók körében. „No, megyek, és készítek egy hűsítő latte avokadót, szigorúan slimfitben. Pihentető, mosolygós, szép hétvégét mindenkinek!” - zárta bejegyzését a miniszterelnök.