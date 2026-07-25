Orbán Viktor elismerte, hogy kétféle valóság létezik

Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;2026;

2026-07-25 10:43:00 CEST

Orbán Viktor kiemelte, 35 éve találkoznak itt, ez a hely különleges helye a magyar univerzumnak. A megértés helye, itt mindig egy nemzeti közösség néz szembe a helyzetével, meghatározza, hogy mit kell tennie. A mi közösségünk számára a valóság legalább két részből áll: van egy spirituális, lelki és egy racionális valóság – mondta

16 év után ellenzéki politikusként kaptam meghívást - folytatta. Kiemelte, újraértékelik szerepüket, és ma ő erre fog vállalkozni. Tusnádfürdő nem változott, ez továbbra is az a hely, ahol nem csak beszélnek a jövőről, hanem próbálják azt megérteni – üzente Orbán Viktor.