Az új Venezuela

Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;

2026-07-25 10:55:00 CEST

A következő lépésben arra felé a rendszer ellenfeleit megfélemlítették, jogilag tisztázott okok nélkül indult eljárások, jogorvoslat kizárása következett - ilyen rendszer épül most Magyarországon – vélekedett. Amit most Magyarországon látunk, az „radilkális baloldali politikai vírus”, ami eddig hazánkba nem tudott bejutni, ezért nincsen tisztességes magyar neve. A világban neokommunizusnak, new age kommunizmusnak, liberális autoriter rendszernek, államcsínynek nevezik - ő maradna az önkény és az önkényuralmi rendszer szavaknál. Előbb utóbb szerinte megegyezés lesz arról, hogyan is kell hívni.

Orbán Viktor úgy folytatta, ez a vírus Magyarországról eljuthat más nyugati országokba is, és nekik is komoly gondot okozhat. Fel kell lépni ellene - üzente a volt miniszterelnök. Közölte, ennek súlyos gazdasági következményei lesznek, és rossz rendszer: megkérdőjelez olyan értékeket és igazságokat,melyekről korábban közmegegyezés volt. Nem épít, hanem rombol, nem nemesít, silányít. Elbizonytalanítja az embereket abban, mit tehet meg a hatalom, mi számít és mi nem számít közvagyonnak. Elbizonytalanítja, mi igaz és mi hamis, mi a valóság és mi a látszat, mi az élet és mi a mozi. Ez az új önkényuralmi rendszer - fejtegette - a régi kommunista rendszerhez hasonlóan olyan érzést teremt, ahol senki sem érezheti magát biztonságban. Ez veszélyes az emberi együttélésre, a gazdaságra és a békére, "a vége mindig erőszak".