Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;2026;

2026-07-25 11:01:00 CEST

A Tisza – folytatta Orbán Viktor – egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni, a Fidesz megszüntetése a cél, illegitim döntésekkel ellehetetlenítik a politikai alternatívát - összegezte. Szerinte az önkény lényege az, hogy a hatalom többé nem ismeri el a saját korlátait. Az új hatalom agresszív, erőszakos és visszaél az erejével. Nem az ország ügyeivel foglalkozik, nem egységet akar teremteni. Akik - mondta - a változás mellett szavaztak tavasszal, szerinte nem erre szavaztak, többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és jobb gazdasági eredményt várt.

Ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltanunk – jelentette ki a exkormányfő.