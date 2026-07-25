Orbán Viktor szerint a Fideszben az a dolguk, hogy tanuljanak a hibáikból

Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;2026;

2026-07-25 11:31:00 CEST

A 2002-es áprilisi választás óta az EU-ban több mint 30 parlamenti választást tartottak, és csak 4 helyen maradt helyén a hatalom, az összes többi jelentős európai országban kormányváltást történt. Különösen igaz ez a térségünkben, „tele vagyunk visszatérőkkel”, nincs más dolgunk, mint felcsatlakozni erre a folyamatra – vélte Orbán Viktor. A dolguk tanulni a hibáikból, kiállni a vívmányaik mellett, erősíteni a nemzeti ellenállást, kiállni azok mellett akik felemelik a hangjukat, garantálni hogy amit elvesznek a megszorításokkal tőlük, azt vissza fogják adni nekik. Sűrű idők jönnek, és mi küzdeni fogunk - jelentette ki zárszóként

Beszéd vége, közönség nagy tapssal fogadta, jönnek a kérdések.