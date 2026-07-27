Tarr Zoltán visszavonta az Eddának musicalre és koncertre adott 250 millió forintos támogatást

támogatás;visszavonás;Pataky Attila;Edda;Tarr Zoltán;

2026-07-27 10:43:00 CEST

Valótlan adatközlés miatt.

Jóváhagytam két olyan cég támogatásainak a visszavonását, amely Pataky Attila előadásaira kért korábban támogatást - jelentette be Tarr Zoltán a Facebookon.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejegyzése szerint a cégeknek vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket, miután a Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantak.

Tarr Zoltán közlése szerint 2025 végén az NKA említett kollégiuma 100 millió forint támogatást ítélt meg Az EDDA Musical - A Kör - országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására. Tartalmilag a két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett. A támogatást kérő azonban ezt a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így a miniszter szerint valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést.

A tárcavezető beszámolója alapján hasonló történt az EDDA MŰVEK - Aréna 2026 koncert esetében is, amikor szintén az ideiglenes kollégium kezelésében lévő közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a projekt. A támogatási igény benyújtásakor az érintett cég a tervezett jegybevételt mulasztotta el feltüntetni az adatlapon. A több tízezrekért árult jegyekből származó bevétel feltüntetésének hiánya ebben az esetben is valótlan adatközlésnek számít - jelezte Tarr Zoltán.

„Mind a 100, mind a 150 millió forintos támogatást visszavontuk. A feltáró munka folyamatosan zajlik. Ahhoz, hogy független és átlátható kulturális rendszer működhessen Magyarországon, szigorúan átvizsgálunk minden egyes támogatást, mert a közpénz átlátható és elszámoltatható elköltése minden egyes magyar ember érdeke” - írta a miniszter.