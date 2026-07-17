Megvan az NKA új alelnöke, a 17 milliárdos pénzszórás győztesei 15 napot kaptak

Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;

2026-07-17 12:12:00 CEST

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Mattyasovszky-Zsolnay Bencét nevezte ki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) új alelnökének.

Mattyasovszky-Zsolnay Bence eddig sem volt ismeretlen a kulturális életben: színházi szakemberként és kulturális menedzserként dolgozott, volt a Pintér Béla és Társulata produkciós vezetője, a Katona József Színházban pedig adminisztratív igazgatóként és más pozíciókban is tevékenykedett. Az NKA alelnökeként feladata lesz az előző kulturális minisztériumi vezetés botrányos ügyeinek felgöngyölítése is.

Tarr Zoltán a közösségi oldalán erősítette meg a hírt, és arról is beszámolt, hogy a kulturális minisztérium július 17-én 806 pályázónak küldött felszólítást. Az érintetteknek 15 napjuk van arra, hogy részletes beszámolót küldjenek a felhasznált támogatásokról.

„Ezek azok a támogatások, amelyeket az előző, bukott miniszter saját kereteként használt az ideiglenes, hírhedt kollégium támogatásaiból. Az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártunk fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes támogatás esetében elengedhetetlen” – fogalmazott a miniszter.

Mint ismert, az NKA egyik átmenetileg működő testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese. Jelenleg összesen hat személy van letartóztatásban az ügy miatt, az egyikük Bús Balázs volt NKA-alelnök, Óbuda-Békásmegyer volt fideszes polgármestere.