Tarr Zoltán válasza az Orbán János Dénes körüli botrányra: visszaszereztek 1,3 milliárdot

Alig három nappal azután, hogy nyilvánosságra került az a több mint 412 millió forintnyi közpénz, amelyet az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) ítélt oda szerzői jogdíjként Orbán János Dénesnek, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, visszaszerezték a pénzt. Pontosabban nem is az irreális 412 milliót, hanem 1,3 milliárd forintot.Korszakos zseni is kevés ahhoz, hogy 412 millió forintos jogdíjat kapjon, nemhogy Orbán János Dénes
A miniszter a közösségi médiában úgy fogalmazott: „Ennyit fizetett volna a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására. A támogatást Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a KMTG-nek.”
„Miközben kiderült, hogy Orbán János Dénes több mint 400 millió forintért adta el saját műveit, ezek közül többet az Operettszínház külön engedélyével, annak a KMTG-nek, ahol szakmai vezetőként is közreműködött, a minisztériumunkban egy másik, ugyanehhez a szervezethez köthető, már megítélt támogatásra bukkantunk” – tette hozzá.
Tarr megjegyezte, a KMTG közreműködésével szerezték vissza az összeget nem sokkal azután, hogy az intézménnyel felvette a minisztérium a kapcsolatot. A vizsgálatot ennek ellenére folytatják.Több mint 412 millió forint közpénzért vásárolta meg Orbán János Dénes szövegeit a maga Orbán János Dénes vezette tehetséggondozóOrbán János Dénes: Aki azzal gyanúsít, hogy én kiutaltattam magamnak a szóban forgó összegeket, fogalma sincs az állami bürokrácia szigoráról