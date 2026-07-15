Tarr Zoltán válasza az Orbán János Dénes körüli botrányra: visszaszereztek 1,3 milliárdot

milliárd;Orbán János Dénes;Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.;Tarr Zoltán;

2026-07-15 12:02:00 CEST

A miniszter közölte, ennyit fizetett volna a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására.

Alig három nappal azután, hogy nyilvánosságra került az a több mint 412 millió forintnyi közpénz, amelyet az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) ítélt oda szerzői jogdíjként Orbán János Dénesnek, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, visszaszerezték a pénzt. Pontosabban nem is az irreális 412 milliót, hanem 1,3 milliárd forintot.

A miniszter a közösségi médiában úgy fogalmazott: „Ennyit fizetett volna a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására. A támogatást Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a KMTG-nek.”

„Miközben kiderült, hogy Orbán János Dénes több mint 400 millió forintért adta el saját műveit, ezek közül többet az Operettszínház külön engedélyével, annak a KMTG-nek, ahol szakmai vezetőként is közreműködött, a minisztériumunkban egy másik, ugyanehhez a szervezethez köthető, már megítélt támogatásra bukkantunk” – tette hozzá.

Tarr megjegyezte, a KMTG közreműködésével szerezték vissza az összeget nem sokkal azután, hogy az intézménnyel felvette a minisztérium a kapcsolatot. A vizsgálatot ennek ellenére folytatják.