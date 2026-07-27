A parlamenti választás előtti két hónap alatt még hozzávágtak 118 milliárd forint közpénzt Garancsi István érdekeltségéhez

magyar állam;Balázs Attila;Garancsi István;Tiborcz István;ingatlanvásárlás;

2026-07-27 13:28:00 CEST

Aztán Garancsi István egy nappal a választás előtt kiszállt a Kopaszi-gát Zrt.-ből.

Alig két hónappal az április 12-i országgyűlési választás előtt három, összesen nettó 118,481 milliárd forintos irodaház-vásárlási szerződést is véglegesített az állam a BudaParton Garancsi István akkori érdekeltségével - derül ki a 444 cikkéből.

A lap felidézi, hogy az elmúlt években Orbán Viktor bukott miniszterelnök veje, Tiborcz István, a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila és a volt kormányfő „kötélbarátjaként” azonosított Garancsi István érdekeltségeitől összesen 17 irodaház megvásárlására kötött legalább előszerződést az állam. Ezek áfa nélkül nettó mintegy 595,968 milliárd forintba kerülnek. Az első két előszerződést még nem sokkal a 2022-es parlamenti választások előtt kötötték meg, három végleges adásvételi szerződést azonban az áprilisi választás előtti két hónapban írtak alá. Ebből az egyiket 11 nappal a választás előtt kötötték meg, a három értéke áfa nélkül összesen mintegy 118,481 milliárd forint.

Az összesen csaknem 757 milliárdos szerződéscsomag a helyrajzi számok szerint összesen 17 ingatlanról, valójában három nagy állami irodaház-vásárlási konstrukcióról szólt. A magyar állam egyrészt megvette a Tiborcz Istvánhoz köthető zuglói Dürer park irodaházakat, a Garancsi Istvánhoz köthető XI. kerületi, Kopaszi-gáton lévő BudaPart ingatlanfejlesztés részét képező irodaházakat, valamint a Tiborcz István üzlettársához, Balázs Attilához köthető Zugló Városközpont-projekt részét képező irodaházakat. Az ingatlanvásárlások hivatalosan azt a célt szolgálták, hogy azokba majd állami cégek, minisztériumok, háttérintézmények alkalmazottai költöznek, de már akkor is tudni lehetett, hogy az egész nettó ráfizetés, legalábbis az állam számára.

A 444 az ügyben közérdekű adatigénylést nyújtott be, amelynek nyomán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számos, a tranzakciókkal kapcsolatos szerződést, előszerződést és egyéb dokumentumot bocsátott a lap rendelkezésére. Ezekből derült ki egyebek közt, hogy idén február 9-én, március 10-én és április 1-jén is született egy-egy végleges adásvételi megállapodás a Kopaszi-gát irodaházairól.

A BudaPart-ügyletnél ráadásul úgy hagytak ki a szerződésből 368 parkolóhelyet, hogy a vételár nem csökkent arányosan. Az ügyletek jogi hátterét több, Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter testvérének, Nagy Szilárdnak a korábbi köréhez köthető ügyvéd biztosította. A 444 megjegyzi, figyelemre méltó, hogy Garancsi István egy nappal a választás előtt, április 11-én szállt ki teljesen a Kopaszi-gát Zrt.-ből.