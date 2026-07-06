Törvény tiltja a gyűlöletkeltő politikai plakátokat, Garancsi István máris eladta az elefántfüles cégét

törvény;eladás;tiltás;plakátok;Garancsi István;ESMA;gyűlöletkeltés;

2026-07-06 12:42:00 CEST

A parlament kétharmados többsége elfogadta a szigorú szabályozást, bár a villanyoszlopokra szerelt plakátok megmaradhatnak. Felröppenő hírek szerint utóbbit egy háttéralku tette lehetővé, így a kereskedelmi reklámok a magasban tovább loboghatnak a szélben.

Eladta az ESMA Reklám Zrt.-t Garancsi István, aki Orbán Viktor kormányfő barátjaként lett a NER egyik emblematikus alakja. Neki az elmúlt években szépen fialtak az elefántfülekként ismert plakátok üzemeltetése: a 2-3 milliárd forintos forgalmon mindig volt egy nagyjából félmilliárd forintnyi adózott eredmény – írtja a hvg360. Miután Magyar Péter kormánya az elsők között ígérte meg, majd a Tisza párt három képviselője be is nyújtotta törvényjavaslatát a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról. Ugyanakkor a benyújtott, majd június 23-án az Országgyűlésben hatalmas többséggel elfogadott javaslat „megkegyelmezett” a villanyoszlopokra szerelt elefántfüleknek.

Az enyhítésnek egy háttér-megállapodás volt a feltétele: csak abban az esetben maradhattak az elefántfülek életben, ha az azok telepítésére kizárólagosan jogosult ESMA nem marad Garancsi István tulajdonában. Ez meg is történt: június 10-én ismét Bleuer István lett a vállalat többségi tulajdonosa, Garancsi István cége, a Gar-Dam Tanácsadó Zrt. pedig kiszállt a hirdetési piac egyik meghatározó társaságából – értesült a hvg360.

Az ESMA az 1990-es rendszerváltást megelőző hónapokban alakult egy spanyol befektető, a Mirpasa és magyar állami vállalatok, például a Mineralimpex részvételével. Hozzájuk 1991-ben csatlakozott tulajdonosként a Budapesti Elektromos Művek és Bleuer István. Ő a Mineralimpex külkereskedelmi vállalat munkatársaként dolgozott még 1990 előtt Madridban, onnan jött a kapcsolat, és sikerült bevonni az üzletbe a fővárosi áramszolgáltatót is, ami meghozta a hirdetések kizárólagosságát is.

A lap szerint Bleuer Istvánnak jó kapcsolatai voltak a szocialistákkal, a 2010-es évek elejéig zavartalanul működött is a konstrukció, majd a Fidesz második kormányzati ciklusában azonban már teljes pályás lerohanást határoztak el, majd miután a volt kormánypárt akkori gazdasági háttérembere, Simicska Lajos többszöri próbálkozásra sem tudta megszerezni a reklámcéget, a Fidesz parlamenti többsége 2012-ben egy törvénymódosítással gyakorlatilag megtiltotta a villanyoszlopokon elhelyezett reklámokat, mondván, azok zavarják a közlekedés biztonságát, majd miután az ESMA 2015-ben Garancsi Istvánhoz került, gyorsan visszaállították a régi szabályozást, és ment minden tovább a Fidesz érdekei szerint, egészen az utóbbi évekig.