Magyar Péter újabb áfacsökkentésről beszélt, összesen 1300 milliárd forint ügyében tettek feljelentést vagy indult nyomozás

Parlament;Országgyűlés;Magyar Péter;

2026-07-27 14:32:00 CEST

A miniszterelnök Orbán Viktor tusványosi beszédére is reagált.

A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és eközben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli - mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

A miniszterelnök közölte, szeptember 1-jétől eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját. Szerinte gyakorlatilag nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Magyarországon mintegy 4 millió ember szed rendszeresen orvos által felírt gyógyszert, és sokakkal előfordult már, hogy anyagi okokból nem tudta kiváltani a neki szükséges készítményt - mondta. Bevezették továbbá a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekeknek, ez mintegy 400 ezer gyermeket érint - mondta a kormányfő.

A kormányfő kitért rá, hogy 27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját, mert a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtő családok eddig kimaradtak. Ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el - jelentette ki Magyar Péter.

A Fidesz mint párt menthetetlen

- jelentette ki a kormányfő. Szerinte Tusnádfürdőn bohózatba és unalomba fulladt Orbán Viktor éves világmegfejtése, amelyben gyümölcsöző gondolatok helyett „egyre zavarosabb politikai delíriumban magyarázta saját vereségét” a bukott miniszterelnök, aki Magyarország gazdasági kudarcában keresi személyes visszatérésének lehetőségét.

„Önök szerint rendben van, hogy egy magyar politikus, jelen esetben Orbán Viktor annak drukkol, hogy Magyarországon elszabaduljon az infláció, mint évekig az ő balul sikerült kormányzása alatt?” - tette fel a kérdést a kormányfő, felvetve, milyen vezető az, aki saját hatalmi visszatérésének előfeltételét a magyar családok esetleges szenvedésében vagy az országa lejtmenetében látja. „Milyen politikai közösség az, amelyik eltűr egy ilyen, egyébként már megbukott vezetőt?” - fogalmazott Magyar Péter, majd a Fidesz képviselőinek címezve szavait kijelentette, „amit a gyáva főnökük és önök tettek, az szégyen, szégyen, szégyen”.

A miniszterelnök bejelentette, több mint 1300 milliárd forintnyi közpénz esetében indult feljelentés, nyomozás vagy merült fel kérdés a magyar emberek pénzének felhasználása kapcsán. Ebből a pénzből 32 teljes éven át lehetne iskolakezdési támogatást adni - érzékeltette, hozzátéve, ez csak egy része annak az ipari méretű lopásnak, amit az Orbán-kormány bűneiből feltártak. A helyzet minden várakozásnál borzalmasabb - jelentette ki.

Magyar Péter példaként említette, hogy a Miniszterelnökségen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tettek feljelentést, többek között 26 milliárd forintot adtak a Fidesz-közeli Századvégnek. A Tudományos és Technológiai Minisztériumban is több mint 100 milliárdos ügyeket tártak fel eddig, többek között a Kréta, a Neptun és a Poszeidon rendszerének ügyében. Ami a Gazdasági és Energetikai Minisztérium munkáját illeti, itt Magyar Péter szerint azt tárták fel, hogy az Exim Orbán Viktor oligarcháinak magánbankjaként funkcionált, ezért ebben az ügyben is feljelentést tettek.