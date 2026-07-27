Kevesebben tartják alkalmasnak Magyar Pétert a miniszterelnöki tisztségre, mint májusban, Orbán Viktor azonban labdába se rúghat mellette

Orbán Viktor;Publicus Intézet;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-07-27 07:20:00 CEST

Közelített a Fidesz, de így is hatalmas a különbség a Tisza javára – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített kutatásából.

Bár a Fidesz faragott hátrányából, a Tisza Párt továbbra is elsöprő fölénnyel vezet – tárta fel a Publicus Intézet legújabb felmérése. Az 1004 fő megkérdezésével végzett júliusi, reprezentatív kutatás a Népszava megbízásából készült.

A teljes népességben a Tisza 52, a biztos szavazók körében 55, a biztos szavazó pártválasztók csoportjában 68 százalékon áll. A Fidesz ugyanebben a három kategóriában csak 18, 19 és 23 százalékot tud felmutatni. Annak ellenére is hatalmas a különbség, hogy a májusi adatokhoz képest a Tisza – kategóriától függően – 3-5 százalékot veszített, a Fidesz viszont 1-3 százalékkal erősödött.

A Závecz Research ennél is nyomasztóbb Tisza-dominanciát mért. Závecz Tibor a minap a Szinten túl című műsorban arról beszélt, hogy a biztos szavazóknál a Tisza támogatottsága 74, a Fideszé csupán 19 százalék.

A többi párt közül egyedül a Mi Hazánk látható értelmezhető méretben a politikai térképen, de egyelőre nem tud elmozdulni a parlamenti küszöb környékéről. A Publicus felmérése alapján Toroczkai László pártja maradt az 5-6 százalékos szinten. A Demokratikus Koalíció – amelynek Varju László pártelnök lapunknak adott interjúja szerint még gyógyulnia kell – egyelőre nem tudott kitörni az 1-2 százalékos sávból. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1 százalékon ragadt, a DK-hoz és a Mi Hazánkhoz hasonlóan nagyjából a parlamenti választáson elért eredményt hozza.

Más párt a Publicus kutatása szerint nem rendelkezik mérhető támogatottsággal. Az összes megkérdezett körében 23 százalék a pártválasztásukban bizonytalanok aránya.

Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott az elmúlt hónapokban. Májusban még a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, jelenleg 62 százalék gondolja így. A számok tehát 10 százalékpontos csökkenést jeleznek. A fideszes Orbán Viktort ugyanakkor – aki összesen húsz évig volt miniszterelnök – csak a válaszadók 29 százaléka látja alkalmasnak. Ez hiába jelent 2 százalékpontos növekedést, a két politikus továbbra sem ugyanabban a súlycsoportban szerepel.

Miközben Magyar Péter alkalmasságáról kevesebben vannak meggyőződve, mint a választás utáni hónapban voltak, lényegesen többen lettek azok, akik szerint „jó irányba mennek a dolgok” Magyarországon.

Májusban 54 százalék volt az elégedettek aránya, ma már 63 százalék.

Pulai Andrásnak, a Publicus Intézet vezetőjének van magyarázata a látszólagos ellentmondásra. Sulyok Tamás távozása után – emlékeztetett – élénk vitákat váltott ki, hogy Magyar Péter felkérte Polgár Juditot köztársasági elnöknek, holott előzőleg ajánlásokat várt az államfői tisztségre. A lépés a kormánypárti tábort is megosztotta, Polgár Judit végül nem vállalta a felkérést. Pulai szerint ez Magyar Péter részéről ki nem kényszerített hiba volt, a miniszterelnök első politikai veresége.

„A Závecz-féle felmérés még előtte készült, a mi adatfelvételünk viszont pont telibe kapta ezt az időszakot” – hangsúlyozta a Publicus vezetője. Nagyon sokan vannak a Tisza támogatói – folytatta –, közöttük olyanok, akik tűzön-vízen keresztül követik Magyar Pétert, de értelemszerűen olyanok is, akik kevésbé elkötelezettek, csak lazán kötődnek a miniszterelnökhöz és pártjához. Utóbbiak nyilván jobban rezonálnak a hibákra, esetükben „élesebb kilengésekre” lehet számítani – állapította meg Pulai András. Ezzel együtt – tette hozzá – a fő iránnyal ők is egyetértenek, tetszik nekik, amit a Tisza-kormánytól látnak. Ezért is növekszik az elégedettek aránya.