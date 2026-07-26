Alkotmánybíróság;Országgyűlés;támadás;magyarok;Fidesz-frakció;uniós források;leszavazás;Magyar Péter;

2026-07-26 13:10:00 CEST

Magyar Péter szerint a Fidesz minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz

A miniszterelnök azon morfondírozik, hogy a volt kormánypárt hogyan hívhatja magát nemzetinek.