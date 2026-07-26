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Fideszes jelszó nemzeti színű háttérrel 2026. április 12-én

Magyar Péter szerint a Fidesz minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz

A miniszterelnök azon morfondírozik, hogy a volt kormánypárt hogyan hívhatja magát nemzetinek.

A Tisza-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes. Elfogadtuk a korrupcióellenes intézkedéseket, aminek köszönhetően a magyarok hozzájuthatnak az őket megillető 6 ezer milliárd forint uniós forráshoz – írja egyik vasárnapi Facebook-posztjában Magyar Péter, csokorba gyűjtve, hogy a volt kormánypárt mi mindenben tett eddig keresztbe kezdeményezéseiknek.

A Fidesz először a Parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz – idézte fel a miniszterelnök, majd kérdések sorát tette fel a jelenlegi ellenzéknek címezve.

„Vajon mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat a magyar egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől, a magyar vállalkozásoktól? Vajon miért akarják ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat? Vajon miért akarják megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek? Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz?” – sorolta egymás után Magyar Péter.

A főpolgármester uniós forrásokra számít, és a három évvel ezelőtti ötletpályázatra hivatkozik, amelyen egyik terv sem aratott osztatlan sikert.