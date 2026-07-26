Magyar Péter szerint a Fidesz minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz

A Tisza-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes. Elfogadtuk a korrupcióellenes intézkedéseket, aminek köszönhetően a magyarok hozzájuthatnak az őket megillető 6 ezer milliárd forint uniós forráshoz – írja egyik vasárnapi Facebook-posztjában Magyar Péter, csokorba gyűjtve, hogy a volt kormánypárt mi mindenben tett eddig keresztbe kezdeményezéseiknek.
A Fidesz először a Parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz – idézte fel a miniszterelnök, majd kérdések sorát tette fel a jelenlegi ellenzéknek címezve.Orbán Viktor: Magyarország az új Venezuela, ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani – Ez volt a 2026-os tusnádfürdői beszéd percről percre
„Vajon mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat a magyar egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől, a magyar vállalkozásoktól? Vajon miért akarják ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat? Vajon miért akarják megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek? Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz?” – sorolta egymás után Magyar Péter.Utólagos normakontrollt indítványoz a Fidesz és a KDNP az Alaptörvény 17. módosítása miattA demokratikus jogállam helyreállításáért küzd a Fidesz, közzétették ellenállási nyilatkozatukatTöbb ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz