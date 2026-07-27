Hiába gáncsolt a Kúria és az Orbán-kormány, 2028-ra felépülhet a halmozottan fogyatékossággal élők otthona Budapesten

Orbán-kormány;Budapest;per;Kúria;gondoskodás;fogyatékkal élők;támogatott lakhatású ház;

2026-07-27 14:01:00 CEST

Reális esély van arra, hogy 2028-ra felépülhet a súlyosan és halmozottan fogyatékossággal élők támogatott lakhatása. A felnőtt, állandó gondozásra szoruló betegek szülei az Orbán--kormánnyal szemben elvesztették a pert, a főváros viszont telket biztosított.

Idén elkészül az épület pontos terve, jövőre megkezdődhet az építkezés, és akár két év múlva, 2028-ban már be is költözhetnek a zuglói támogatott lakhatású otthonba a súlyosan és halmozottan sérült emberek – erről tájékoztatta lapunkat a 2017-ben létrehozott Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány támogatott lakhatási program koordinátora, Simonics Benjámin.

Karácsony Gergely főpolgármester nemrég jelentette be: a fővárosi önkormányzat használatba ad 15+5 évre egy XIV. kerületi telket az alapítványnak, ahol a támogatott lakhatás valósulhat meg. Úgy fogalmazott, ez újabb fontos lépés a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten.

Simonics Benjámin lapunknak úgy fogalmazott: a telek hatalmas segítség, a jogi és tervezési folyamatra már megvan a pénz, a kivitelezés első ütemét a Fővárosi Szolidaritási Alap támogathatja, e mellé pedig majd egy nagyszabású adománygyűjtő kampányt indít az alapítvány azért, hogy az építkezés teljes költségét előteremtsék.

Az alapítvány elnöke, Schilling Magdolna egyedül gondozza fiát, többször szerepelt már lapunkban is. Most azt mondta: ha most már minden összejön, és sikerül támogatásokat is szereznünk, akkor reális terv a 2028-as nyitás. Az utolsó utáni pillanatban vannak, a szülők egyre idősebbek, évről évre romlik az állapotuk, többségük fizikai segítségre szorul, alig-alig bírják felnőtt gyerekük gondozását. A gyerekek állapotán is látszik a változás. Van, akit már elvittek egy bentlakásos otthonba, de olyan is, aki évente többször kórházi ellátásra szorul. Ez az utolsó utáni pillanat – mondta.

A tervek szerint hat gondozottal működik majd az intézmény, de fenntartanak plusz egy szobát arra, hogy egy beteg, kórházban fekvő szülő gyógyulásának idejére a gyerekét ott elhelyezhesse.

Megjegyezte azt is: nagyon számítanak a kormány támogatására, bíznak benne, mert „azt látjuk, hogy az új szociális rendszer és a segítő szándék másképp épül fel”. Van múltunk, talán gondolnak ránk – tette hozzá Schilling Magdolna, aki négy éve mesélt lapunknak az életéről, arról, hogy akkor 38 éve egyedül ápolta súlyosan mozgás- és értelmi fogyatékos gyermekét. Azt mondta: – Velem nem történhet semmi. Ferkó pelenkás, öltöztetni, mosdatni, etetni kell. Látja, beszélni sem tud. Nincs olyan, hogy nem látom el… Mindannyian a jövőt tervezzük, vagyis inkább azt, mi lesz, ha mi már nem leszünk.”

Mint korábban megírtuk, hat elkeseredett szülő azt szerette volna, ha évtizedek óta tartó otthon ápolás után megfelelő helyen élhetne tovább súlyosan fogyatékos felnőtt gyermeke. Az Orbán-kormány által felajánlott, sokszor a semmi közepén álló vagy régi kastélyokból átalakított szeparált épületeket a szülők megnézték ugyan, de amit ott tapasztaltak, traumatizálta őket. Jellemzően szedált emberek vegetáltak a nagyipari léptékű intézményi keretek között. Egybehangzóan azt mondták, ameddig ők élnek, a gyerekük biztosan nem kerül ilyen helyre.

A szülők a jogi lépés mellett döntöttek, 2016-ban megkeresték a Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezetet, amely melléjük állt, a periratot 2017 decemberében adta be a bíróságra. Azt kérte a szervezet, hogy a bíróság mondja ki: az állam sérti a fogyatékossággal élő emberek és otthon gondozó szüleik személyiségi jogait azzal, hogy nincs olyan lakhatási forma, amelyben a felnőtt fogyatékos emberek megfelelő támogatással, az otthonukhoz közel, közösségben élhetnének. Azt is kérte, kötelezze az alperes szervezeteket egy ilyen lakhatás létrehozására a perben érintett hat fogyatékos ember számára. Amíg ez nem készül el, nyújtson olyan szociális szolgáltatásokat, amilyeneket egy ilyen otthonban is megkapnának.

A bíróság mindezt megalapozottnak és jogosnak vélte. Fejenként ötmillió forint kártérítést ítélt meg, és kimondta, hogy az otthonnak fel kell épülnie Budapesten vagy annak körzetében, így a majdani lakók napi szinten tarthatják a kapcsolatot családjukkal, barátaikkal. Ám ezt a döntést megtámadta a Kúrián a magát családbarátnak nevező Orbán-kormány Belügyminisztériuma, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

A Kúria 2023-ban végül úgy döntött, az államnak törvényi szintű szabályozási kötelezettsége ugyan van, de csak a gazdasági teljesítőképesség határain belül. A szülők, többségében 70 éven felüli, egyedülálló anyák így elvesztették a pert. Életük majd’ minden percében pelenkáznak, etetnek, fürdetnek, szabadnap és segítség nélkül.