Tóth Gabi visszavonul a politikától, az NKA-támogatás jól jött, most már inkább mentorálást vállal

támogatás;Nemzeti Kulturális Alap;Tóth Gabi;

2026-07-27 14:50:00 CEST

A nyilvánosságra került pályázati dokumentumok szerint az énekesnő összesen 19 millió forintos támogatást kapott a NKA-tól.

Bár Tóth Gabi, legutóbbi, Hamvaim című videóklipje a legnépszerűbb videómegosztó platformon 7 hónap alatt mindössze alig több mint 150 ezres megtekintést ért el, az ehhez készített videókliphez kapott 9 millió forintnyi támogatást - tette közzé a Hungary in Exile az erről szóló dokumentumokat pénteken. Mint ismert, a támogatásban az énekesnő és párja, Papp Máté Bence közös cége, az Egy a Ritmusunk Kft. részesült az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumától. A cég 50-50 százalékos tulajdonrésszel közös vállalkozás.

Az énekesnő 5 millió forintot kapott három új dala elkészítésére, emellett párja, Papp Máté Bence külön maga is szerepel a támogatottak listáján, a táncos 5 millió forintot kaphatott a 2026-os Aréna-koncert koreográfiáinak elkészítésére – bár azt a pályázat már nem részletezi, pontosan kinek a produkciójáról van szó.

Tóth Gabi egyébként „visszatérhet” a zeneiparhoz, legalábbis erre utal, hogy nemrég bejelentette, nem politizál többé és a televíziózástól is visszavonul. Az énekesnő nem sokkal a választások után már utalt rá, hogy a jövőben közéleti kérdésekben nem kíván megnyilvánulni. Karrierjében várható volt a fordulat, tekintve, hogy nemcsak a Fidesz parlamenti frakciójánál betöltött, napi hat órás, havi bruttó 1,33 millió forintért végzett, adminisztratív és programszervezési feladatokat ellátó pozíciója szűnt meg. Tóth Gabi részese volt annak a botránynak, amely a választások körül a legnagyobb port kavarta: a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) 2025-ben kiosztott 17 milliárd forintnyi támogatásból jutott többek között a Fidesz választási kampányában aktív támogatói szerepet vállaló Gáspár Győző, G.w.M., Dopeman, Kis Grófo mellett Tóth Gabinak is. Az ügyben a nyomozás többek között hűtlen kezelés gyanúja miatt jelenleg is zajlik: Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója például nemrég az önkényuralom új szintjének nevezte azt, hogy a napokban a hatóságok lefoglalták a Fidesz szervereit is.

„Ma is ugyanaz a természetes, közvetlen vidéki lány vagyok, aki 20 évvel ezelőtt fellépett a világot jelentő deszkákra. Közel 10 éve újra visszataláltam a gyökereimhez, az autentikus magyar népzenéhez. A koncertjeimen felcsendülnek a régi slágereim mellett a legújabb dalaim is, amelyeket már ez a stílus is jellemez – persze modern feldolgozásban, a tőlem megszokott dögös, rockos hangzással. Számomra ismerős, otthonos ez a világ, hiszen ebben nőttem fel, és ezt szeretném átadni a fiataloknak, valamint mindazoknak, akik kíváncsiak rám, határon innen és túl. Jelen pályázat kereteiben három új dal elkészítését vállalom“ – áll a pályázat dokumentumaiban benyújtott szövegben.

Tóth egy közösségi médiában közzétett videóban nemrég arról is beszélt, végleg leteszi a lantot a politika terén: – Ha valamit megtanultam, az az, hogy én ezt soha többet nem fogom engedni, hogy belerángassanak se megfélemlítésből, se semmiből – mondta az énekesnő, aki a közmédia működésében jelenleg is zajló átalakításokkal kapcsolatban az az eset jutott eszébe, mikor elmondása szerint 2023-ban válása miatt már nem fért bele a konzervatív-keresztény értékrendbe és cenzúrázták Az ünnepelt című műsorát. „Azt hittem, hogy ezek a dolgok máshogy működnek, szóval én is sok mindent máshogy látok már. Tökre nem ciki bevallani, hogyha hibáztunk. Most meg már ugye az embernek összeáll a kép, vagy kitisztul, ahogy így távolodunk az időben” – érvelt Tóth Gabi. Az énekesnő a közélettel való szakítást láthatólag komolyan gondolja, tekintve, hogy nemrég saját nevével előadóművészeti mentorstúdiót és azon belül Az őszinte hang címmel képzést is indított. A foglalkozásokon a promóciós szöveg szerint az éneklés fejlesztése mellett a jelentkezőknek az előadásmódján, önbizalmán is csiszolnak majd,

a képzés végén pedig egy „bátorságpróbára” is sor kerül.

Az irányt az énekesnő jó érzékkel választotta meg, tekintve, hogy a zene- és szórakoztatóiparban az elmúlt években leginkább a mentorálásban emelkedett ki saját karrierjét tekintve: részt vett többek között a Sztárban Sztár leszek!, a Megasztár, az X-Faktor műsoraiban. Az énekesnő azzal érvelt, saját mentorprogramja régi vágya, elindítására eddig viszont azért nem került sor, mert minden rengeteg idejét lekötötte a televíziózás. Bár több mint 20 éves karrierjében arra kevésbé tért ki, mi az oka annak, hogy énekesnőként nagylemezt utoljára Elég volt! címmel 2010-ben adott ki. Kislemezekből akadt több, 2020 óta például hét is. Ezek közül – ha a digitális zenei platformok hallgatottsági statisztikáit vesszük alapul – a népszerűbbek között szerepel a Szeretni jöttem és Az én szívem, valamint a SzívbeEmelő című dalok. (Tóth Gabi a Petőfi Rádió zenei műsorkínálatában viszont kifejezetten gyakran játszott előadó a mai napig.)

Az énekesnő az elmúlt években ugyan nem tűnt el teljesen a koncertpiacról, de több állomásos turnék helyett inkább alkalmi fellépéseket vállalt, amelyek közül nem egy emlékezetes is maradt, de nem feltétlenül a produkció miatt. 2023 augusztus 20-án inkább elvitte a show-t, hogy válása óta először lépett fel a Fricska Táncegyüttessel, amelynek tagja volt Papp Máté Bence is. Két évvel korábban pedig az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson Ferenc pápa előtt léphetett fel az Az én szívem című dal egy kissé átdolgozott verziójával – akkor a rossznyelvek szerint Tóth nem tehetségével, gazdag zenei pályájával érdemelte ki a lehetőséget, hanem azzal, hogy évek óta a Fidesz elkötelezett támogatója. Egyelőre úgy látszik, Tóth Gabi megtalálhatja a számítását a mentorprogrammal, legalábbis az első fecskék alapján akadhat rá kereslet: állítása szerint egyetlen nap alatt 178 érdeklődő kereste meg és 90 fő jelentkezett is.