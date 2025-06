Wien low cost- Egynapos szelet Bécsből

Bécsbe a közelsége miatt egyetlen napra is érdemes ellátogatni, hogy átjárjon a szabadság és európaiság levegője, no meg hogy együnk egy jó kolbászt, igyunk egy jó sört, rendeljünk egy mennyei Sachert vagy hogy Sissi nyomát keresgéljük a Hofburgban. Annak is érdemes egy pótvakációs napot eltöltenie ott, akinek kevés pénze van az efféle úri huncutságokra, ezért elővezetjük a mi „Wien low cost” egynapos programunkat.