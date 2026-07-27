Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután lezuhant a pécsi gyermekotthon tetejéről az egyik lakó

Pécs;gyermekvédelem;vizsgálat;nyomozás;zuhanás;gyermekotthon;

2026-07-27 15:42:00 CEST

Amikor a kislányt visszavitték az intézménybe, akkor már csak egyetlen, éjszakás gyermekfelügyelő vigyázott az ott lévő tíz gyerekre.

A Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében vizsgálja annak a tizennégy éves lánynak az ügyét, aki az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le még július 11-én - közölte az Magyar Távirati Iroda (MTI) érdeklődésére a rendőrség és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hétfőn.

Az MTI azt követően kereste meg az érintetteket, hogy a Telexen vasárnap olvasói jelzések alapján írtak az esetről.

A főigazgatóság közlése szerint július 11-én a késő esti órákban az érintett lányt egy több mint tíz napig tartó engedély nélküli távolléte után szállították vissza a gyermekotthonba a rendőrség munkatársai.

A lány - mint később kiderült - az éjszakai elhelyezésére kialakított helyiséggel egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait rögzítő csavarokat eltávolítva, valószínűsíthetően szökési szándékkal, a tetőablakon át kimászott az épület tetejére. A gyermekotthon munkatársa ekkor már észlelte a lány eltűnését, de mivel az épületben nem találta, ezért az éppen egy másik tartósan szökésben lévő gyermekkel az intézményhez érkező rendőrök segítségét kérte.

Az egyik gondozott jelezte, hogy valakit láttak a tetőn, ezért a rendőrök riasztották a mentőket és elkezdték az épület környékét átvizsgálni, így bukkantak rá a földön fekvő lányra. A mentők még a helyszínen ellátták a sérültet, majd kórházba szállították, a helyszínen lévő rendőrök pedig lefolytatták a helyszíni szemlét. A főigazgatóság tájékoztatása szerint az eset körülményeit tisztázó belső vizsgálat jelenleg is folyamatban van, míg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte az MTI-vel, hogy az eset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A főigazgatóság kitért rá, hogy az otthonban a normál emeleti ablakokat már az esetet megelőzően is átpántolással biztosították a felnyitás ellen, a lány egy biztosítólánc megbontásával volt képes a szökésre. Azonnali intézkedésként egy nem bontható rögzítést építettek be a nyílászáróra, az átpántolásokat pedig egyedi eljárással szakember fogja végleges megoldásként elvégezni.

Rámutattak egyúttal arra, hogy az eset komoly rendszerszintű problémákat is felvet, ugyanis amikor a kislányt a rendőrök este visszahozták a gyermekotthonba, akkor már csak egyetlen, éjszakás gyermekfelügyelő vigyázott az ott lévő tíz gyerekre. Párhuzamos feladatellátásra, azaz felsőfokú végzettségű nevelő alkalmazására csak napközben van lehetősége az otthonnak.

A rendszerben már évek óta problémát jelent az éjszakai műszakokban az egyszemélyes munkavégzés, az intézménynek pedig jelenleg a súlyos krízishelyzetekben - rendkívüli intézkedésként - időszakosan van csak lehetőség két dolgozót alkalmazni éjszaka. További problémát jelent, hogy a bekerülő gyermekek egyre súlyosabb mentális állapotban vannak, így a szakemberhiány, a méltánytalan bérezés és a gyermekeknek a dolgozók felé megnyilvánuló rendszeres agressziója is komoly terhet jelent a mindennapokban - mutattak rá.

Ehhez társul, hogy óriási probléma a férőhelyhiány, kiemelten a speciális szükségletű gyermekek esetében, miközben az adminisztrációs terhek is egyre fokozottabban jelennek meg, ehhez pedig túlbonyolított bürokratikus eljárási folyamatok is kapcsolódnak - írta a főigazgatóság az MTI-nek küldött válaszában.