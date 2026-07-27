Sonnevend Pált megválasztották az Alkotmánybíróság tagjának

választás;alkotmánybíró;Sonnevend Pál;

2026-07-27 16:06:00 CEST

Megbízatása kilenc évre szól.

A képviselők megválasztották Sonnevend Pált alkotmánybírónak az Országgyűlés hétfői ülésén - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A képviselők 138 igen szavazattal - 6 nem ellenében - megválasztották Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az Országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt.

Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, kilenc évre választotta meg a parlament.