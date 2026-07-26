Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk Mozgalom

szélsőjobb;Schiffer András;alkotmánybíró-jelöltek;szélsőbal;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;Sonnevend Pál;

2026-07-26 20:54:00 CEST

A szélsőjobboldali párt lépése sokaknak meglepő lehet, de az egykori LMP-alapító radikális baloldali gondolatai ellenére kifejezetten jó kapcsolatokat ápol a mostani támogatóival. Szívélyes viszonyban van a Fidesszel is, de Orbán Viktor pártja most az „önkényre” hivatkozva nem jelölnek.

Schiffer Andrást jelöli a Mi Hazánk alkotmánybírónak – ezt így röviden, törmören, minden indoklás nélkül tette közzé a Facebook-oldalán vasárnap a szélsőjobboldali párt. Mivel a parlamentbe jutott jelenlegi ellenzéki pártok közül a Fidesz jó előre közölte, hogy szerintük önkény van, nem vesznek részt sem az alaptörvény-módosításban, sem az abból következő döntésekben. Így a Tisza-frakció szombati bejelentésére, hogy ők Sonnevend Pál jogászt, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánt jelöli alkotmánybírónak, csak a Mi Hazánk tudott reagálni.

Amint arról mi is beszámoltunk, Az erről szóló közlemény felidézi, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján szombaton 13 órakor küldte meg a bizottságnak a Tisza jelöltjét, aki a kormánypárt kétharmados többsége mellett biztos lehet, hogy megkapja a parlamenti támogatást.

A Telex felidézte, hogy Schiffer QAndrás kifejezetten jó kapcsolatot ápol a magyar szélsőjobbal, hiszen korábban az ügyvédi irodája dolgozott is a Mi Hazánk frakciójának, a fideszes médiából vagy Tusványoson pedig évek óta kirobbanthatatlan törzsvendégnek számít.

„A Tisza valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…” – reagált Magyar Péter Facebook-posztban a bejelentésre. A miniszterelnök kommentben is odaszúrt az LMP egykori alapítójának és országgyűlési képviselőjének, korábban radikális baloldali, kapitalizmus-ellenes gondolatokat hangoztató, civilben ügyvédként tevékenykedő Schiffernek. „Íme Tusványos örökös fellépője, Orbán Viktor legnagyobb rajongója, mint Mi Hazánk jelölt” – fogalmazott Magyar Péter.

Megírtuk még pénteken azt is, hogy az Amnesty International Magyarország bírálta a kormánypártot, amiért 60 napja lenne az Országgyűlésnek megválasztani az Alkotmánybíróság új tagját, ez valamiért már július 27-én hétfőn megtörténik. Szerintük a Tisza a minimális egyeztetést is kiüresíti a parlamenti döntés előtt. Azt javasolták, hogy lehet bármennyire kiváló a Tisza jelöltje, „érdemes lenne ebből az elképesztő sietségből visszavenni legalább azokon a területeken, ahol ezt semmi sem indokolja, ráadásul alapjaiban határozzák meg, hogy mennyire lesz sikeres a jogállamiság helyreállítása”.