Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak a Tisza-frakció

Tisza;Alkotmánybíróság;Hende Csaba;alkotmánybírák;Sonnevend Pál;

2026-07-25 14:49:00 CEST

Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton 13 órakor számolt be a bizottságnak a döntésről.

Sonnevend Pál jogászt, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánt jelöli alkotmánybírónak a TISZA-frakció. Az erről szóló közlemény felidézi, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján szombaton 13 órakor küldte meg a bizottságnak a TISZA jelöltjét.

A közlemény felidézi, Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékánjaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Magyarországot képviselte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt, munkáját pedig hazai és nemzetközi szakmai elismerések fémjelzik.

„Az Alkotmánybíróság feladata az Alaptörvény védelme, a hatalom korlátozása és a polgárok alapvető jogainak őrzése. A TISZA-frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen”

– hangsúlyozza a frakció. Bejegyzésében hozzáteszi, meggyőződésük, hogy Magyarországnak olyan alkotmánybírákra van szüksége, akik kizárólag a jog, a lelkiismeretük és az alkotmányos értékek alapján hozzák meg döntéseiket. Sonnevend Pál jelölése – emeli ki a közlemény – ezt a szemléletet képviseli.

Az Amnesty International Magyarország pénteken arra hívta fel a figyelmet, hogy bár 60 napja lenne az Országgyűlésnek megválasztani az Alkotmánybíróság új tagját, ez valamiért már július 27-én hétfőn megtörténik. „Ez a határidő elvileg pont azért van, hogy egy széles körű szakmai és politikai konzultáció során a lehető legalkalmasabb embert lehessen megválasztani a jogállamiság és a demokrácia védelmére vigyázó testületbe” – hangzott a bírálat. E szerint a Tisza párt mostani eljárása még azt a minimális egyeztetést is kiüresíti, amire a jelenlegi eljárási szabályok lehetőséget adnak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanaz az egypárti, szakmai és politikai konzultáció nélküli alkotmánybíró-választás történik, mint korábban. Mint írták, lehet bármennyire kiváló a Tisza jelöltje, „érdemes lenne ebből az elképesztő sietségből visszavenni legalább azokon a területeken, ahol ezt semmi sem indokolja, ráadásul alapjaiban határozzák meg, hogy mennyire lesz sikeres a jogállamiság helyreállítása”.