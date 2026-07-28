Dua Lipa könyvtára Krasznahorkai László regényét ajánlja

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2026-07-28 10:28:00 CEST

A világhírű koszovói albán énekesnő, Dua Lipa betiltott, cenzúrázott könyvekkel alapította könyvtárát.

Egy friss Instagram-posztban most olyan könyveket ajánlottak a Dua Lipa alapította Manifesto Library könyvtárban, amelyek megmutatják, hogyan befolyásolja az életünket a cenzúra, a megfigyelés, a propaganda, a technológia és a központosított hatalom - vette észre a Könyves Magazin.

A világhírű koszovói albán énekesnő, Dua Lipa betiltott, cenzúrázott könyvekkel alapította könyvtárát a híres portugáliai Livraria Lello könyvesboltban.

A felügyelet és a szabályozás témakörét körbejáró könyvek listáján a Nobel-díjas Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regényét is megtaláljuk, olyan kötetek mellett, mint például Suzanne Collins: Az éhezők viadala, Sarah Wynn-Williams: Nekik mindegy, Ray Bradbury: Fahrenheit 451 vagy Margaret Atwood: A szolgálólány meséje.

Krasznahorkai regénye azért is kerülhetett be a válogatásba, mert a történetben egy herceg hatására a tömeg féktelen pusztításba kezd, és teljesen átrendezi a korábbi rendszert. Egy új, diktatórikus működés alakul ki, amit még a város vezetői sem tudnak megakadályozni.

A posztban úgy fogalmaztak, hogy ez egy „lassú, fojtogató történet” a kollektív félelemről, amely megmutatja, hogyan lehet szorongáskeltéssel, manipulációval és passzivitással irányítani egy társadalmat.

Az ellenállás melankóliája története olyan végpontról indul, amikor megszokott kérdéseink és válaszaink, a létezésre vonatkozó fogalmi készletünk hirtelen csődöt mond. A megváltatlanság apokaliptikus távlatot kap, de az ítéletet a szereplők mérik magukra.

A regény alapján készítette Tarr Béla nagy sikerű Werckmeister-harmóniák című filmjét, Eötvös Péter pedig a Valuska című egyfelvonásosát.

Eötvös Péter 2018-ban kapta az Operától a felkérést a mű megírására, kitétel volt, hogy magyar nyelvű szöveget kellett alapul vennie. A darabot 2023. decemberében mutatták be az Eiffel Műhelyházban. Az előadás az International Opera Awards gáláján a legjobb ősbemutató kategória győztese lett 2024 októberében.